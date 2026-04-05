Daily Horoscope: నేడే హర చతుర్థి.. ఈ రాశుల వారి దశ తిరిగినట్టే..!
Daily Horoscope: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఏప్రిల్ 05, 2026 ఆదివారం నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు.
Daily Horoscope: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, ఆదివారం, ఏప్రిల్ 05, 2026 నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
మేషం:
ఈ రోజు మీకు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. శ్రమకు తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్ధలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, జాగ్రత్త వహించండి. ఇష్టదైవారాధన శుభప్రదం.
వృషభం:
ఆర్థికంగా కలిసివచ్చే రోజు. వ్యాపారస్తులకు అనుకూల సమయం. ఇంట్లో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు జరుగుతాయి. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
మిథునం:
వృత్తిపరంగా కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, సహోద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది. సృజనాత్మక పనుల పట్ల ఆసక్తి చూపుతారు. జీవిత భాగస్వామి ఇచ్చే ధైర్యం మీకు ఊరటనిస్తుంది.
కర్కాటకం:
నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం. వైవాహిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
సింహం:
ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండండి, మౌనం పాటించడం మేలు చేస్తుంది.
కన్య:
పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. స్నేహితుల మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది.
తుల:
పని విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బద్ధకాన్ని వదిలి పనులపై దృష్టి పెట్టండి. పెళ్లి సంబంధాల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సానుకూలమవుతాయి.
వృశ్చికం:
వ్యాపార పెట్టుబడులకు ఇది మంచి రోజు. విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. యోగా, ధ్యానం వంటివి మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తాయి.
ధనుస్సు:
కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. గతంలోని చేదు జ్ఞాపకాలను గుర్తు తెచ్చుకోకుండా వర్తమానంపై దృష్టి పెట్టండి. కుటుంబ వివాదాలు సర్దుమణుగుతాయి.
మకరం:
కార్యాలయంలో రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండండి. పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.
కుంభం:
ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. స్థిరాస్తి సంబంధిత పనుల్లో లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి.
మీనం:
అధికారుల మద్దతుతో పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు. భాగస్వామితో కలిసి విహారయాత్రలకు ప్లాన్ చేసే అవకాశం ఉంది.
గమనిక: ఈ ఫలితాలు సాధారణ జ్యోతిష్య శాస్త్రం మరియు గ్రహ సంచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. వ్యక్తిగత జాతక వివరాల కోసం పండితులను సంప్రదించగలరు.