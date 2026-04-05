Daily Horoscope: నేడే హర చతుర్థి.. ఈ రాశుల వారి దశ తిరిగినట్టే..!

Home జ్యోతిష్యంDaily Horoscope: నేడే హర చతుర్థి.. ఈ రాశుల వారి దశ తిరిగినట్టే..!

Daily Horoscope: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఏప్రిల్ 05, 2026 ఆదివారం నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు.

Naresh.k
Published on: 5 April 2026 9:06 AM IST
X

Daily Horoscope: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్ర మాసం, ఆదివారం, ఏప్రిల్ 05, 2026 నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

మేషం:

ఈ రోజు మీకు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. శ్రమకు తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్ధలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, జాగ్రత్త వహించండి. ఇష్టదైవారాధన శుభప్రదం.

వృషభం:

ఆర్థికంగా కలిసివచ్చే రోజు. వ్యాపారస్తులకు అనుకూల సమయం. ఇంట్లో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు జరుగుతాయి. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.

మిథునం:

వృత్తిపరంగా కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, సహోద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది. సృజనాత్మక పనుల పట్ల ఆసక్తి చూపుతారు. జీవిత భాగస్వామి ఇచ్చే ధైర్యం మీకు ఊరటనిస్తుంది.

కర్కాటకం:

నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం. వైవాహిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

సింహం:

ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండండి, మౌనం పాటించడం మేలు చేస్తుంది.

కన్య:

పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. స్నేహితుల మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది.

తుల:

పని విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బద్ధకాన్ని వదిలి పనులపై దృష్టి పెట్టండి. పెళ్లి సంబంధాల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సానుకూలమవుతాయి.

వృశ్చికం:

వ్యాపార పెట్టుబడులకు ఇది మంచి రోజు. విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. యోగా, ధ్యానం వంటివి మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తాయి.

ధనుస్సు:

కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. గతంలోని చేదు జ్ఞాపకాలను గుర్తు తెచ్చుకోకుండా వర్తమానంపై దృష్టి పెట్టండి. కుటుంబ వివాదాలు సర్దుమణుగుతాయి.

మకరం:

కార్యాలయంలో రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండండి. పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.

కుంభం:

ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. స్థిరాస్తి సంబంధిత పనుల్లో లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి.

మీనం:

అధికారుల మద్దతుతో పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు. భాగస్వామితో కలిసి విహారయాత్రలకు ప్లాన్ చేసే అవకాశం ఉంది.

గమనిక: ఈ ఫలితాలు సాధారణ జ్యోతిష్య శాస్త్రం మరియు గ్రహ సంచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. వ్యక్తిగత జాతక వివరాల కోసం పండితులను సంప్రదించగలరు.

Daily HoroscopeAstrologyZodiac Sign
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X