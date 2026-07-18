Home జ్యోతిష్యంShani Transit: వ‌చ్చే 6 నెలలు వీళ్లు చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి.. మాట మాట్లాడే ముందు ఆలోచించుకోవాల్సిందే

Shani Transit: వ‌చ్చే 6 నెలలు వీళ్లు చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి.. మాట మాట్లాడే ముందు ఆలోచించుకోవాల్సిందే

Shani Transit: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శని గ్రహాన్ని కర్మఫలదాతగా భావిస్తారు. వ్యక్తి చేసిన పనులకు అనుగుణంగా ఫలితాలు ఇస్తాడనే నమ్మకం ఉంది.

Mokshith
Published on: 18 July 2026 5:12 PM IST
Shani Transit
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Shani Transit: వ‌చ్చే 6 నెలలు వీళ్లు చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి.. మాట మాట్లాడే ముందు ఆలోచించుకోవాల్సిందే

Shani Transit: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శని గ్రహాన్ని కర్మఫలదాతగా భావిస్తారు. వ్యక్తి చేసిన పనులకు అనుగుణంగా ఫలితాలు ఇస్తాడనే నమ్మకం ఉంది. ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీన రాశిలో సంచారం చేస్తున్న నేపథ్యంలో కొన్ని రాశులపై దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మీన రాశి వారికి బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం

శని సంచారం ప్రభావం మీన రాశి వారిపై ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశముందని జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారులు, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయంలో తొందరపడకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో చిన్న పొరపాట్లు కూడా పెద్ద ఇబ్బందులకు దారితీయొచ్చని భావిస్తున్నారు. పెట్టుబడులు, కొత్త ఒప్పందాలు, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పూర్తి పరిశీలన తర్వాతే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

కుంభ రాశి వారు కుటుంబ, ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త

కుంభ రాశి వారికి కుటుంబంలో అపార్థాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి. అందువల్ల మాట్లాడే మాటల్లో సంయమనం పాటించడం, భావోద్వేగంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండటం అవసరమని చెబుతున్నారు. అలాగే అనవసర ఖర్చులను తగ్గించి, ఆర్థిక ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. కొందరు జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం శనివారాల్లో అవసరమైన వారికి నల్ల వస్తువులు దానం చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.

మేష రాశి వారు ఓర్పుతో వ్యవహరించాలి

మేష రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఓర్పు, సహనం చాలా అవసరమని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పాట్నర్షిప్ బిజినెస్‌లు చేసే వారు ఒప్పందాల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. త్వరగా లాభాలు వస్తాయనే ఆశతో తీసుకునే ఆర్థిక నిర్ణయాలు ఆశించిన ఫలితాలు ఇవ్వకపోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ప్రతి విషయంలో ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ఈ సమయంలో పాటించాల్సిన సూచనలు

శని ప్రభావం ఉందని భావించే వారు అవసరం లేని ఖర్చులు తగ్గించడం, అప్పుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండడం, ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకపోవడం మంచిదని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో ప్రశాంతంగా మాట్లాడడం, ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండటం ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న విష‌యాలు జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు, పండితుల అభిప్రాయాలు, సంప్రదాయ నమ్మకాల ఆధారంగా మాత్రమే అందించ‌డ‌మైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవ‌ని రీడ‌ర్స్ గ‌మ‌నించాలి.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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