Shani Shukra Effect 2026: 30 ఏళ్ల తర్వాత శని-శుక్ర యోగం.. ఈ 3 రాశులకు కాసుల వర్షం!

2026లో మీన రాశిలో శని-శుక్ర సంయోగం ఏర్పడనుంది. 30 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన ఈ యోగం వల్ల మూడు రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాల సూచనలు ఉన్నాయి.

Ramya Vegirouthu
Updated on: 25 March 2026 3:07 PM IST
Shani Shukra Effect 2026: మీన రాశిలో శని, శుక్ర గ్రహాల అరుదైన సంయోగం 2026లో ఏర్పడనుంది. దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలవడం జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతోంది. శని గ్రహం కర్మఫలదాతగా, శుక్రుడు సుఖ సంతోషాలకు కారకుడిగా భావించబడటంతో ఈ సంయోగానికి విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది.

జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం, ఈ గ్రహ సంయోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తి పరంగా అనుకూల ఫలితాలు కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారు ఈ సమయంలో లాభాలను పొందే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలం అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాల్లో పురోగతి, విదేశీ సంబంధాల పెరుగుదల, కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

మిథున రాశి వారికి ఉద్యోగ రంగంలో అవకాశాలు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. పదోన్నతులు, కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అప్పుల సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈ సంయోగం అనుకూలంగా ఉండే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పెట్టుబడులపై లాభాలు, ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం, వారసత్వ లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

గమనిక: పై వివరాలు జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడినవి. వ్యక్తిగత ఫలితాలు వ్యక్తి జాతకం, గ్రహస్థితులపై ఆధారపడి మారవచ్చు.

Ramya Vegirouthu

