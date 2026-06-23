Home జ్యోతిష్యంఇక ఊపిరి పీల్చుకోండి.. త‌గ్గిన శ‌ని ప్ర‌భావంతో ఈ 6 రాశుల వారికి ల‌క్కే ల‌క్కు

ఇక ఊపిరి పీల్చుకోండి.. త‌గ్గిన శ‌ని ప్ర‌భావంతో ఈ 6 రాశుల వారికి ల‌క్కే ల‌క్కు

Shani Dosha Relief: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీన రాశిలో సంచారం చేస్తోంది.

Mokshith
Published on: 23 Jun 2026 2:32 PM IST
Shani Dosha Relief
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ఇక ఊపిరి పీల్చుకోండి.. త‌గ్గిన శ‌ని ప్ర‌భావంతో ఈ 6 రాశుల వారికి ల‌క్కే ల‌క్కు

Shani Dosha Relief: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీన రాశిలో సంచారం చేస్తోంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారు ఏలినాటి శని, అష్టమ శని, అర్ధాష్టమ శని వంటి ప్రభావాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి శని వల్ల ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తగ్గి, జీవితంలో సానుకూల మార్పులు కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మేష రాశి వారికి విదేశీ అవకాశాలు

మేష రాశి వారికి గత కొంతకాలంగా ఖర్చులు, ఒత్తిడులు ఎక్కువగా ఉండి ఉండవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితులు క్రమంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. విదేశాలకు వెళ్లాలనే ఆలోచనలో ఉన్నవారికి అనుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. పదోన్నతులు, జీతం పెరుగుదల వంటి అంశాల్లో కూడా శుభవార్తలు వినే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ జీవితంలో సంతోషకరమైన మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చు.

సింహ రాశి వారికి ఆర్థిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి

సింహ రాశి వారికి ఇటీవల కాలంలో ఎదురైన మానసిక ఒత్తిడి, అనవసర ఖర్చులు, ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ రంగంలో స్థిరత్వం పెరగడంతో పాటు ఆదాయాన్ని పెంచుకునే మార్గాలు కూడా కనిపించవచ్చు. రాజకీయ, సామాజిక రంగాల్లో ఉన్నవారికి గుర్తింపు పెరిగే అవకాశం ఉంది. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా విదేశీ ఆదాయానికి సంబంధించిన అవకాశాలు కూడా కలగవచ్చు.

కన్య రాశి వారికి శుభ పరిణామాలు

కన్య రాశి వారికి అనేక కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ రంగంలో పురోగతి కనిపించవచ్చు. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాలు లేదా లాభదాయక అవకాశాలు పొందవచ్చు. వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారికి మంచి సంబంధాలు కుదిరే సూచనలు ఉన్నాయి. దాంపత్య జీవితంలో సఖ్యత పెరిగి, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధం మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది.

ధనుస్సు రాశి వారికి కుటుంబ సుఖం

ధనుస్సు రాశి వారికి గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకునే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి, ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించిన చిక్కులు తగ్గవచ్చు. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి కనిపించడంతో పాటు ఆదాయంలో స్థిరత్వం ఏర్పడవచ్చు. విదేశీ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.

కుంభ రాశి వారికి ధ‌న లాభం

కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం అనేక రకాలుగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు లేదా బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులు లాభదాయక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరగడం, సంతోషకరమైన వార్తలు వింటారు.

మీన రాశి వారికి రాజయోగం

మీన రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి. వ్యక్తిగత, ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గి జీవితం కొత్త దిశలో సాగవచ్చు. ఉద్యోగ రంగంలో గుర్తింపు పెరగడం, ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవడం వంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులకు లాభాలు పెరగవచ్చు. విదేశీ అవకాశాలు, కొత్త పెట్టుబడులు, ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాల్లో సానుకూల ఫలితాలు కనిపించవచ్చు. సమాజంలో గౌరవం, గుర్తింపు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.

గమనిక:

జ్యోతిష్య ఫలితాలు గ్రహస్థితులు, వ్యక్తిగత జాతక వివరాల ఆధారంగా మారవచ్చు. ఇవి సాధారణ జ్యోతిష్య విశ్లేషణల ఆధారంగా అందించిన సమాచారం మాత్రమే. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవ‌ని గ‌మ‌నించాలి.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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