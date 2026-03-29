Mokshith
Published on: 29 March 2026 2:42 PM IST
Shani Dev Blessings Saturn Mars Conjunction May Bring Big Changes for These Two Zodiac Signs
Shani Dev

Shani Dev: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారం మనుషుల జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుందని విశ్వాసం ఉంది. ముఖ్యంగా శని గ్రహం స్థాన మార్పు లేదా ఇతర గ్రహాలతో యుతి ఏర్పడినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతుంటారు. తాజాగా ఏర్ప‌డిన శని–మంగళ యుతితో 2 రాశుల వారి సుడి మార‌నుంది.

శని–మంగళ యుతి అంటే ఏమిటి?

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒకే రాశిలో లేదా ఒకే గృహంలో రెండు గ్రహాలు కలిసినప్పుడు దానిని యుతి అని అంటారు. ప్రస్తుతం శని మరియు మంగళ గ్రహాలు ఒక ప్రత్యేక స్థానంలో ఉండటంతో కొన్ని రాశుల వారికి శక్తివంతమైన ఫలితాలు కనిపించవచ్చని విశ్లేషిస్తున్నారు. శని గ్రహం సాధారణంగా క్రమశిక్షణ, కష్టపడి సాధించే ఫలితాలను సూచిస్తే, మంగళ గ్రహం ధైర్యం, కార్యాచరణకు సంకేతంగా భావిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావం కలిసినప్పుడు కొన్ని రంగాల్లో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

కుంభ రాశి వారికి మంచి స‌మ‌యం

జ్యోతిష్య విశ్లేషణల ప్రకారం ఈ సమయంలో కుంభ రాశి వారికి కొన్ని అనుకూల మార్పులు కనిపించవచ్చు.

పనుల్లో పురోగతి కనిపించే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గుర్తింపు పెరగడం, పెట్టుబడులు లేదా ఆస్తులకు విలువ పెరగడం, కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వార్తలు వ‌చ్చే అవ‌కాశం ఉంది. ముఖ్యంగా గతంలో ప్రారంభించిన పనులు ఇప్పుడు మంచి ఫలితాలు ఇవ్వవచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

సింహ రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు

ఈ గ్రహ యుతి ప్రభావం సింహ రాశి వారికి కూడా అనుకూలంగా ఉండవచ్చని అంటున్నారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించేందుకు మంచి సమయం. వ్యాపారాల్లో పురోగతి, ఆదాయం పెరుగుతుంది, సమాజంలో గౌరవం పెరిగే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయ‌ని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి. పట్టుదలతో చేసే పనులు మంచి ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చని చెబుతున్నారు.

గ‌మ‌నిక‌: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చెప్పే ఫలితాలు చాలా వరకు విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇవి వ్యక్తుల నమ్మకాల ప్రకారం మారవచ్చు. అలాగే ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నమ్మకాల ఆధారంగా మాత్రమే అందించ‌డ‌మైంది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉండకపోవచ్చు. పాఠకులు దీనిని ఆ దృష్టితోనే చూడాలి.

Shani DevSaturn Mars conjunctionAstrologyZodiac Signs
Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

