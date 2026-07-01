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Marriage Astrology: ఈ రాశుల వారికి పెళ్లి కళ వచ్చేసినట్లే.. గురు అనుగ్రహంతో

Marriage Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు గ్రహానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. వివాహం, కుటుంబం, శుభకార్యాలు, సంతానం వంటి అంశాలకు గురువును శుభకారకుడిగా భావిస్తారు.

Mokshith
Published on: 1 July 2026 4:05 PM IST
Marriage Astrology
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Marriage Astrology: ఈ రాశుల వారికి పెళ్లి కళ వచ్చేసినట్లే.. గురు అనుగ్రహంతో

Marriage Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు గ్రహానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. వివాహం, కుటుంబం, శుభకార్యాలు, సంతానం వంటి అంశాలకు గురువును శుభకారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం గురుడు కర్కాటక రాశిలో ఉచ్ఛస్థితిలో సంచారం చేస్తున్న నేపథ్యంలో కొన్ని రాశుల వారికి వివాహ యోగాలు బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు

గురు సంచారంతో ఏ రాశులకు ఎక్కువ అనుకూలత?

గురు కర్కాటక రాశిలో ఉచ్ఛస్థితిలో ఉండడం వల్ల మేషం, మిథునం, కర్కాటకం, కన్య, వృశ్చికం, మకరం, మీన రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కనిపించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ కాలంలో కొత్త వివాహ సంబంధాలు రావడం, పెళ్లి చర్చలు ముందుకు సాగడం, ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న ప్రేమ బంధాలు వివాహానికి దారితీయడం వంటి అవకాశాలు ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కూడా పెళ్లి విషయాల్లో అనుకూలంగా ఉండే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

మేషం, మిథునం, కర్కాటక రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుంది?

మేష రాశి వారికి జూలై నెల నుంచి వివాహ ప్రయత్నాల్లో మంచి పురోగతి కనిపించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల సమ్మతితో సంబంధం ఖరారయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రేమలో ఉన్నవారికి కూడా శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.

మిథున రాశి వారికి జూలై, ఆగస్టు నెలలు ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉండొచ్చు. కొత్త పరిచయాలు వివాహ సంబంధాలుగా మారే అవకాశం ఉండగా, మంచి కుటుంబం నుంచి సంబంధం వచ్చే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వివాహ వేడుకలు ఘనంగా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

కర్కాటక రాశి వారికి గురు ఉచ్ఛస్థితి ప్రత్యేక ప్రయోజనం కలిగించే అవకాశముంది. ఈ సమయంలో చేసే పెళ్లి ప్రయత్నాలు సానుకూల ఫలితాలు ఇవ్వవచ్చని, ఇప్పటికే ఉన్న సంబంధాలు వివాహంగా మారే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.

కన్య, వృశ్చికం, మకరం రాశుల వారికి శుభయోగాలు

కన్య రాశి వారు ఈ కాలంలో వివాహ సంబంధాల కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం లేదా విదేశీ అవకాశాల ద్వారా కూడా సంబంధాలు కుదిరే సూచనలు ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు.

వృశ్చిక రాశి వారికి జూలై నుంచి కార్తీక మాసం వరకు వివాహ యోగం బలంగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రేమ వివాహం కోరుకునే వారికి కూడా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటున్నారు.

మకర రాశి వారికి వివాహ సంబంధాలు త్వరగా కుదిరే అవకాశం ఉంది. తక్కువ ప్రయత్నంతోనే మంచి కుటుంబం నుంచి సంబంధం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయని, ప్రేమ బంధాలు కూడా వివాహంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

మీన రాశి వారికి కూడా అనుకూల సమయం

మీన రాశి వారికి గురు అనుగ్రహం వల్ల వివాహ యోగం బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంచి కుటుంబం నుంచి సంబంధం రావడం, విదేశాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తితో వివాహం జరిగే అవకాశం ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. జూలై నుంచి ప్రారంభించే వివాహ ప్రయత్నాలు అక్టోబర్ చివరి నాటికి ఫలించే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు.

గమనిక:

జ్యోతిష్య అంచనాలు వ్యక్తిగత జాతకం, గ్రహస్థితులు, దశలు, గోచారాలు వంటి అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి పై వివరాలను సాధారణ జ్యోతిష్య విశ్లేషణగా మాత్రమే పరిగణించాలి. వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞులైన జ్యోతిష్య నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది. అలాగే వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవ‌ని కూడా గుర్తించాలి.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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