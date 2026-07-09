Daily Astrology: జులై 9 రాశిఫలాలు - అనుకోని ప్రయాణాలు...ఊహించని లాభాలు
ఈరోజు ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితాల్లో కొన్ని కీలకమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
Daily Astrology: నిజ జ్యేష్ఠమాసం బహుళపక్షం నవమి తిథి, అశ్వనీ నక్షత్రం, సుకర్మయోగం కారణంగా ఈరోజు పలు రాశుల్లో ఆకస్మికమైన మార్పులు కనిపించబోతున్నాయి. ఊహించని విధంగా లాభాలను అందుకుంటారు. అయితే, కొన్ని రాశుల వారు చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈరోజు ఏ రాశివారికి ఎటువంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు మధ్యస్థంగా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వస్తాయి. కూర్చొని చర్చించుకోవాలి. గతంలో ఆగిపోయిన పనులను ఈరోజు పూర్తిచేస్తారు. అవసరానికి ధనం చేతికి అందుతుంది. వ్యాపారానికి అవసరమైన పెట్టుబడులను సమకూర్చుకుంటారు.
వృషభరాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఈరాశివారు జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవాలి. కుటుంబమే మీ బలంగా మారుతుంది. ఉద్యోగస్తులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆవేశాలకు పోకూడదు. ఈరోజు వీలైనంత వరకు ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలి.
మిథునరాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు మధ్యస్థంగా ఉన్నాయి. ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటారు. ఆర్థికంగా ఈరోజు పర్వాలేదు. వ్యాపారరంగంలోని వారికి అనుకోని విధంగా ఆటంకాలు ఎదురౌతాయి. కొత్త పెట్టుబడుల కోసం అప్పులు చేయాల్సి రావొచ్చు. పెద్దల సలహాలు, సూచనలను పాటించాలి.
కర్కాటకరాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు మధ్యస్థంగా ఉన్నాయి. చేపట్టిన పనుల్లో అడ్డంకులు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మానసికంగా ముందడుగు వేయాలి. ఖర్చులను సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించుకోవాలి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు.
సింహరాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. భవిష్యత్ గురించి తీసుకున్న నిర్ణయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. నూతన అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అగ్రిమెంట్లు చేసుకుంటారు. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కన్యారాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వాదనలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ నిరుత్సాహంగా ఉండరాదు. ప్రతి పనిని జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చేయాలి. కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. ఆధ్యాత్మక కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు.
తులారాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఆధ్మాత్మికంగా పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సమాజంలో గౌరవమర్యాదలు పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ముందుకుసాగుతాయి. నూతన ఉద్యోగావకాశాలు ఉన్నాయి. మీ సన్నిహితులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
వృశ్చికరాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అనుకున్న పనులు చాలా వరకు పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంలో శుభవార్తలు వింటారు. గతంలో మిమ్మల్ని ఇబ్బందులకు గురిచేసిన వ్యక్తిగత సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. పెద్దల సహకారం తీసుకోవాలి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.
ధనస్సురాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. తలపెట్టిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. జీవితంలో కొన్ని మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబానికి ఈరోజు కొంత సమయాన్ని కేటాయిస్తారు. విద్యార్థులు విదేశీ చదువుల కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించకపోవచ్చు.
మకరరాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. కీలక బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏ విషయంలోనూ అలసత్వాన్ని ప్రదర్శించకూడదు. తొందరపడి మాటలు జారవద్దు. విద్యార్ధులు చదువుపైనే ప్రధానంగా దృష్టిసారిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
కుంభరాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. కొత్త అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా అధికమిస్తారు. ఉత్సాహంగా పనిచేయాలి. నిరుద్యోగులు శుభవార్తలు వింటారు. పై అధికారులతో మీరు ప్రవర్తించే తీరును బట్టి ప్రమోషన్లు వస్తాయి.
మీనరాశి
ఈరోజు ఈరాశివారికి ఫలితాలు మధ్యస్థం నుంచి కొంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అదనపు భారాన్ని, బాధ్యతలను మోయాల్సి ఉంటుంది. మీరు చేపట్టిన నూతన ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు వస్తాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆర్థికంగా ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. స్థిరాస్తిని కొనుగోలు చేస్తారు.
గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చినవి కేవలం సామాన్యమైన ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతకాన్ని అనుసరించి ఇచ్చినవి కాదు. నిపుణులైన జ్యోతిష్య పండితులను సంప్రదించండి.