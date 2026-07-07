Home జ్యోతిష్యంDaily Astrology: జులై 7 రాశిఫలాలు - ఈ రాశులవారి జీవితంలో అనూహ్యమార్పులు...పట్టిందల్లా బంగారమే

Daily Astrology: జులై 7 రాశిఫలాలు - ఈ రాశులవారి జీవితంలో అనూహ్యమార్పులు...పట్టిందల్లా బంగారమే

జులై 7న గ్రహాల ప్రభావం చేత ద్వాదశ రాశుల్లో అనూహ్యమైన మార్పులు కనిపించబోతున్నాయి. ఆ మార్పులేంటో తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 7 July 2026 7:48 AM IST
Daily Astrology: జులై 7 రాశిఫలాలు - ఈ రాశులవారి జీవితంలో అనూహ్యమార్పులు...పట్టిందల్లా బంగారమే
X

Daily Astrology: ఈరోజు బహుళ పక్ష సప్తమీ తిథితో పాటు ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం, శోభనయోగం ఉండటం వలన కొన్ని రాశుల్లో అనూహ్యమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఏ పనిని మొదలుపెట్టినా సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. పట్టిందల్లా బంగారమే అవుతుంది. అయితే, కొన్ని విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ గ్రహాల ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఏ విధంగా ఉన్నదో తెలుసుకుందాం.

మేషరాశి

ఈరోజు మేషరాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు తలుపుతడతాయి. ముఖ్యంగా నూతన పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే విధంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా అవసరమైన సమయంలో చేతికి డబ్బు అందుతుంది. ఇంట్లో చాలాకాలంగా అనుకున్న కొన్ని సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కొత్త పనులను ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూలమైన రోజు. అయితే ప్రారంభ ఉత్సాహంలో తొందరపడి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని మాత్రమే ముందడుగు వేయాలి. కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు మీకు ఉపయోగపడతాయి.

వృషభరాశి

ఈరోజు గ్రహస్థితి పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉండటంతో వృషభరాశి వారికి సానుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. అనుకున్న పనులను నిర్ణీత సమయానికి పూర్తి చేయగలుగుతారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే ఆలోచన ఉంటే అది కార్యరూపం దాల్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలు చేసే అవకాశమూ ఉంది. వ్యాపారులకు లాభాలు పెరుగుతాయి. శుభవార్తలు విని మానసిక ఆనందాన్ని పొందుతారు.

మిథునరాశి

ఈరోజు మిథునరాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగులకు కొంత ఊరట లభించినప్పటికీ బంధువులతో మాటపట్టింపులు వచ్చే అవకాశముంది. అందువల్ల అనవసర చర్చలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపార రంగంలో మాత్రం ఆశించిన లాభాలు లభిస్తాయి. పెండింగ్ పనులు పూర్తి కావడంతో మానసిక ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో జాగ్రత్త అవసరం.

కర్కాటకరాశి

ఈరోజు కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా గడిపే అవకాశం ఉంటుంది. బాల్య స్నేహితులను కలుసుకోవడం ద్వారా పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొస్తాయి. విలువైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అవకాశముంది. అయితే ఉద్యోగులకు అధికారులతో అభిప్రాయ భేదాలు ఏర్పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రతి విషయాన్ని సహనంతో ఎదుర్కొంటే సమస్యలు త్వరగా పరిష్కారమవుతాయి. తెలివైన నిర్ణయాలు ఈరోజు మీకు రక్షణగా నిలుస్తాయి.

సింహరాశి

సింహరాశి వారికి ఈరోజు అత్యంత అనుకూలమైన రోజు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు కోరుకున్న స్థానచలనం లేదా బాధ్యతల్లో మార్పు పొందే సూచనలు ఉన్నాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొని కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు కనిపిస్తాయి. తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేస్తాయి.

కన్యారాశి

కన్యారాశి వారికి ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేస్తే విజయాలు సులభంగా లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడిపే అవకాశం ఉంటుంది. విందు, వినోద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం చాలా అవసరం. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు మర్యాదగా వ్యవహరించాలి. శుభవార్తలు విని సంతోషపడతారు. ఆరోగ్యంపై కూడా కొంత శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.

తులారాశి

ఈరోజు తులారాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. చేపట్టిన పనుల్లో కొన్ని మాత్రమే పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల అత్యంత ముఖ్యమైన పనులను ఒకటి రెండు రోజులు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. వివాదాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి పెరిగినా మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోరు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది.

వృశ్చికరాశి

వృశ్చికరాశి వారికి ఈరోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో చేసిన కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశముంది. బంధువులతో ఉన్న అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. పూర్వికుల ఆస్తికి సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కార దశకు చేరుకుంటాయి. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ మరింత పెరుగుతుంది.

ధనస్సురాశి

ఆర్థికంగా ఈరోజు ధనస్సురాశి వారికి మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సహోద్యోగుల సహకారం పూర్తిగా లభిస్తుంది. పదిమందికి సహాయం చేయాలనే ఆలోచన కలుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, దేవాలయ దర్శనాలు చేసే అవకాశం ఉంది. బాల్య స్నేహితులతో కలయిక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.

మకరరాశి

మకరరాశి వారు చేపట్టిన పనులను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవం, గుర్తింపు పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. చాలాకాలంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్యల నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈరోజు దూర ప్రయాణాలను వీలైతే వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.

కుంభరాశి

కుంభరాశి వారికి ఈరోజు శ్రమకు తగ్గ ఫలితం లభిస్తుంది. చేపట్టిన కార్యక్రమాలు సమయానికి పూర్తవుతాయి. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే అవసరం లేని ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా కుటుంబంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలు పొందగలుగుతారు.

మీనరాశి

మీనరాశి వారికి ఈరోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. మంచి ఆలోచనలతో ప్రారంభించిన ప్రతి పని విజయవంతమయ్యే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయి. న్యాయపరమైన చిక్కులు తొలగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సలహాలను పాటించడం ద్వారా కీలక నిర్ణయాల్లో విజయం సాధిస్తారు.

గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చిన రాశిఫలితాలు కేవలం సామాన్యమైనవి మాత్రమే. పూర్తిస్థాయి ఫలితాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్య పండితులను సంప్రదించాలి.

July 7 HoroscopeHoroscope 2026Daily HoroscopeTelugu HoroscopeRasi PhalaluAstrologyZodiac Signs
Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X