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Daily Astrology: జులై 21 రాశిఫలాలు - ఈరోజు ఈరాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే

జులై 21న ఉద్యోగ, వ్యాపార, విద్యావకాశాల విషయంలో రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 21 July 2026 8:26 AM IST
Daily Astrology: జులై 21 రాశిఫలాలు - ఈరోజు ఈరాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే
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Daily Astrology: జులై 21, మంగళవారం. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువులో ఆషాఢ మాస శుక్ల పక్ష అష్టమి తిథి ప్రభావం కొనసాగుతుంది. సాయంత్రం 5.16 గంటల వరకు అష్టమి తిథి ఉండి, ఆ తర్వాత నవమి తిథి ప్రారంభమవుతుంది. రాత్రి 8.49 గంటల వరకు చిత్త నక్షత్రం, అనంతరం స్వాతి నక్షత్రం ఉంటుంది. సాయంత్రం 6.25 గంటల వరకు సిద్ధ యోగం, ఆ తర్వాత సాధ్య యోగం కొనసాగుతాయి. ఈరోజు గ్రహ, నక్షత్ర ప్రభావాలు ఒక్కో రాశిపై ఒక్కో విధంగా ఉండటంతో కొందరికి ఆర్థికంగా, ఉద్యోగపరంగా మంచి అవకాశాలు కనిపిస్తే.. మరికొందరు తొందరపాటు నిర్ణయాలు, మాటల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

మేషరాశి

మేషరాశి వారికి మంగళవారం అనుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఆర్థిక ప్రయోజనం చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు తమ పనితీరుతో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు పొందవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్న చిన్నచిన్న అపార్థాలు తొలగి స్నేహపూర్వక వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. మీరు మొదలుపెట్టిన పనులను పట్టుదలతో పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఈరోజు ముఖ్యమైన విషయాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగండి.

పరిహారం: సూర్యునికి జలాభిషేకం చేయండి.

వృషభరాశి

వృషభరాశి వారికి ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆలస్యం ఎదురుకావచ్చు. దూరప్రయాణాలు శారీరకంగా అలసటకు గురిచేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకుండా అవసరమైతే వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. అనుకోకుండా బాల్య స్నేహితులను కలుసుకోవడం ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలను ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి తీసుకోవడం మంచిది.

పరిహారం: దుర్గాదేవి ఆరాధన మంచిది.

మిథునరాశి

మిథునరాశి వారికి కొత్త ఆలోచనలు మంచి ఫలితాలను అందించే రోజు. మీరు ఆలోచించిన వినూత్న విధానాలకు ఇతరుల నుంచి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు లాభాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. స్నేహితులు లేదా పరిచయస్తుల సహకారంతో కొన్ని సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతికి సంబంధించిన శుభవార్త వినిపించే అవకాశం ఉంది. అవకాశాలను గుర్తించి సరైన సమయంలో ముందడుగు వేయండి.

పరిహారం: విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయండి.

కర్కాటకరాశి

కర్కాటకరాశి వారికి ఈరోజు కొంత ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ విషయాల్లో చిన్నపాటి ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. ఆశించిన ఫలితాలు వెంటనే రాకపోవడంతో నిరాశ చెందే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆధ్యాత్మిక చింతన, దేవాలయ దర్శనం లేదా పుణ్యక్షేత్ర యాత్ర మనసుకు ప్రశాంతతను అందిస్తాయి. ఇతరుల మాటలకు వెంటనే స్పందించకుండా సంయమనంతో వ్యవహరించండి.

పరిహారం: చంద్రునికి చందనం అర్పించండి.

సింహరాశి

సింహరాశి వారికి ఈరోజు విశేషంగా అనుకూలమైన రోజు. ఐశ్వర్య యోగం కలసి రావడంతో ఆర్థికంగా మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీలోని ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారులతో సంబంధాలు బలపడతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి లేదా బాధ్యతలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. స్నేహితుల ద్వారా భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే కీలక సమాచారం అందే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు మీ ఆత్మవిశ్వాసమే మీకు ప్రధాన బలం.

పరిహారం: సూర్యారాధన చేయండి.

కన్యారాశి

కన్యారాశి వారికి ప్రశాంతమైన రోజు. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మనసులో ఉన్న ఆందోళనలు తగ్గుతాయి. అయితే చిన్న విషయాలను పెద్దవిగా మార్చే వాదప్రతివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తే ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాల కంటే ఆలోచించి వ్యవహరించడం ఈరోజు మీకు మేలు చేస్తుంది.

పరిహారం: విష్ణుపూజ మంచిది.

తులారాశి

తులారాశి వారికి ఈరోజు కొంత జాగ్రత్త అవసరం. ముఖ్యంగా ఆస్తి, భూమి లేదా స్థిరాస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో తొందరపడకండి. మిత్రులతో చిన్నపాటి విభేదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. నిద్రలేమి లేదా మానసిక ఒత్తిడి ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. కొన్ని పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తికాక వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మాట విషయంలో సంయమనం పాటించండి. ఒక్క మాట అనవసరమైన సమస్యకు కారణం కాకుండా చూసుకోవాలి.

పరిహారం: శనిదేవుని ఆరాధన చేయండి.

వృశ్చికరాశి

వృశ్చికరాశి వారికి ఈరోజు అనుకూలమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. కొంతకాలంగా దూరమైన వ్యక్తులతో మళ్లీ సంబంధాలు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు చదువులో మంచి ఫలితాలు సాధించగలరు. ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు శుభవార్త అందే సూచనలు ఉన్నాయి. మొదలుపెట్టిన పనులను పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఈరోజు భావోద్వేగాల కంటే నమ్మకానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

పరిహారం: మంగళ గౌరీ వ్రతం చేయండి.

ధనూరాశి

ధనుస్సురాశి వారు ఈరోజు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. చిన్న సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇబ్బందులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండండి. కుటుంబంలో మానసిక ఒత్తిడి కలిగించే పరిస్థితులు ఎదురుకావచ్చు. మీరు తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలను కుటుంబ సభ్యులు లేదా సన్నిహితులు వ్యతిరేకించే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఎవరి మాటనూ పట్టించుకోకుండా ముందుకు వెళ్లడం కంటే చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.

పరిహారం: హనుమాన్ చాలీసా పఠనం చేయండి.

మకరరాశి

మకరరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. విద్యార్థులు చదువులో కొంత ఆటంకం ఎదుర్కొన్నప్పటికీ పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే విజయం సాధిస్తారు. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకునేవారికి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే అనవసర అనుమానాలకు తావివ్వకండి. విందులు, వినోదాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మంచి పేరు, గుర్తింపు పొందేందుకు మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశం ఉంది.

పరిహారం: శివాభిషేకం చేయండి.

కుంభరాశి

కుంభరాశి వారికి అనుకున్న సమయంలో డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆదాయం పెరిగినట్టే ఖర్చులు కూడా పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వాహన ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా తొందరపాటు డ్రైవింగ్‌కు దూరంగా ఉండటం మంచిది. మాటల్లో కాస్త నిగ్రహం అవసరం. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు లేదా దేవాలయ దర్శనం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో బడ్జెట్ పాటించడం మేలు చేస్తుంది.

పరిహారం: శనివారానికి తిలదానము చేయండి.

మీనరాశి

మీనరాశి వారికి ఈరోజు ఆశాజనకమైన ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. విదేశీ అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూలకు హాజరయ్యేవారు ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడితే విజయం సాధించగలరు. ప్రతికూల ఆలోచనలను పక్కన పెట్టి సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగాలి. మీలోని మనోబలమే ఈరోజు మీకు పెద్ద ఆయుధంగా నిలుస్తుంది. ఒక మంచి అవకాశం మీ భవిష్యత్తుకు కొత్త దారిని చూపించే అవకాశం ఉంది.

పరిహారం: దత్తాత్రేయ స్వామి పూజ మంచిది.

గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చినవి కేవలం సామాన్యమైన ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత ఫలితాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యపండితులను సంప్రదించండి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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