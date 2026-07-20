Daily Horoscope: జులై 20 రాశిఫలాలు - వివాదాలు చుట్టుముట్టినా... ఈరాశులవారిదే పైచేయి
సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహాన్ని కలిగించే సప్తమి తిథి రోజున ద్వాదశ రాశుల్లో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. ఆ మార్పులేంటో తెలుసుకుందాం.
Daily Horoscope: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువులోని ఆషాఢ శుక్ల పక్ష సప్తమీ ఈరోజు ఆధ్యాత్మికంగా, జ్యోతిష్యపరంగా విశేష ప్రాధాన్యం కలిగిన రోజు. సప్తమీ తిథి సూర్యభగవానుడి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించే తిథిగా శాస్త్రాలు పేర్కొంటాయి. ఈరోజు రాత్రి 4.02 గంటల వరకు సప్తమీ, అనంతరం అష్టమి తిథి ప్రారంభమవుతుంది. హస్త నక్షత్రం సాయంత్రం 7.09 గంటల వరకు, తర్వాత చిత్త నక్షత్రం ప్రవేశిస్తుంది. శివ యోగం సాయంత్రం 6.37 గంటల వరకు ఉండటం వల్ల శుభకార్యాలు, కొత్త నిర్ణయాలు, దైవారాధనకు ఇది అనుకూల సమయంగా భావిస్తారు. గరజి, వణిజ కరణాల ప్రభావంతో ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ నిర్ణయాలు, ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన అంశాల్లో కొంత జాగ్రత్తతో వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈరోజు మొత్తం 12 రాశులలో కొన్ని రాశులకు శుభయోగాలు బలంగా కనిపిస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు మాట, ఆరోగ్యం, ఖర్చులు, నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఈరోజు ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందామా.
మేషరాశి
ఈరోజు మేషరాశివారికి అనుకూలమైన రోజు. ఆర్థికంగా ఊరటనిచ్చే పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. కొంతకాలంగా రావాల్సిన ధనం చేతికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆదాయం పెరిగిందనే ఉత్సాహంలో అనవసర ఖర్చులు చేయకుండా ఉండటం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం, గుర్తింపు లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారులు కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు పొందే అవకాశం ఉంది.
వృషభరాశి
వృషభరాశివారికి ఈరోజు ఓర్పు పరీక్షించే పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం వల్ల గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై చిన్నచిన్న నిర్లక్ష్యాలు పెద్ద సమస్యలకు దారితీయకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులను నియంత్రించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటే మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
మిథునరాశి
మిథునరాశివారికి ఈరోజు విజయ సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. రావాల్సిన బాకీలు చేతికి చేరే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాల్లో ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు, పెట్టుబడులపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం అన్ని విషయాల్లో కలిసివస్తుంది.
కర్కాటకరాశి
కర్కాటకరాశివారికి నిదానమే విజయానికి మార్గం. తొందరపాటు నిర్ణయాల కంటే ఆలోచించి అడుగు వేయడం మంచిది. మాటల విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్త అవసరం. వాహన కొనుగోలు లేదా ఇంటికి అవసరమైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
సింహరాశి
సింహరాశివారికి ఈరోజు అత్యంత అనుకూలమైన రోజు. ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనుకూల సమయం. పెట్టుబడులు లాభాలను అందించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. నిరుద్యోగులు శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం, పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి.
కన్యారాశి
కొత్త పరిచయాలు మీ భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతి లేదా అదనపు బాధ్యతలు రావచ్చు. అవసరాలకు మించి ఖర్చులు జరిగే సూచనలు ఉన్నందున ఆర్థిక నియంత్రణ అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం మీకు ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
తులారాశి
ఈరోజు తులారాశివారికి శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. కొంతకాలంగా కొనసాగుతున్న వివాదాలు పరిష్కార దశకు చేరుకుంటాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు చేపట్టిన పనుల్లో సానుకూల ఫలితాలు పొందుతారు.
వృశ్చికరాశి
ఈరోజు వృశ్చికరాశివారు ప్రతి విషయంలో ఓర్పుతో వ్యవహరించాలి. నిరుద్యోగులకు ఆశించిన అవకాశాలు కొంత ఆలస్యమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. మాటల కారణంగా అపార్థాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్త అవసరం. బంధుమిత్రులతో చిన్నచిన్న విభేదాలు రావచ్చు. దైవస్మరణ, శివారాధన మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తుంది.
ధనస్సురాశి
ధనూరాశివారికి ఈరోజు కొంత జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఒప్పందాలు లేదా వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. జీవితంలో కొత్త మార్పులు ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన మానసిక బలాన్ని పెంచుతుంది.
మకరరాశి
మకరరాశివారికి ఈరోజు స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. పాత స్నేహితులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. కొత్త పరిచయాలు కూడా ఉపయోగపడతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతలు, ప్రమోషన్ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది.
కుంభరాశి
కుంభరాశివారికి విజయవంతమైన రోజు. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తవుతాయి. కొత్త బాధ్యతలను ధైర్యంగా స్వీకరిస్తారు. భూములు, స్థిరాస్తుల కొనుగోలు విషయాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. పెట్టుబడులకు మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. సేవాభావంతో చేసిన పనులకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
మీనరాశి
మీనరాశివారికి ఈరోజు సహనం ఎంతో అవసరం. పనులు ఆలస్యంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాల్లో ఒత్తిడి పెరిగినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. సాయంత్రం ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థించడం శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చినవి కేవలం సామాన్యమైన ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత ఫలితాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్య పండితులను సంప్రదించండి.