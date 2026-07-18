Daily Astrology: జులై 18 రాశిఫలాలు - విద్యార్థులకు విజయయోగం...వ్యాపార విస్తరణలకు అనుకూలం
జులై 18న ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈరోజు అత్యంత అనుకూలంగా ఉండగా, విద్యార్థులకు చదువులో విజయం లభించే అవకాశం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు.
Astrology:శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువులోని ఆషాఢ మాస శుక్ల పక్ష పంచమి ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం కలిగిన రోజు. ఈ రోజు విద్య, వ్యాపారం, కుటుంబ నిర్ణయాలు, కొత్త ప్రారంభాలు వంటి అంశాలకు అనుకూలమైన సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు విజయయోగం, వ్యాపారులకు విస్తరణ అవకాశాలు, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారికి శుభవార్తలు అందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ప్రతి రాశి వారు తమ స్వభావానికి అనుగుణంగా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మరింత శుభఫలితాలు పొందవచ్చు.
మేషరాశి
ఈ రోజు మీ ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. చిన్న ప్రయాణం లాభదాయకంగా మారే సూచనలు ఉన్నాయి. శివారాధన శుభఫలితాలను పెంచుతుంది.
వృషభరాశి
కొన్ని విషయాల్లో అసహనం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు సహనం పాటిస్తే అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. పెట్టుబడులు లేదా ధనవ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించడం శుభప్రదం.
మిథునరాశి
స్నేహితులు, బంధువుల సహకారం మీకు బలంగా నిలుస్తుంది. ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నాయి. జీవిత భాగస్వామి నుంచి మంచి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త ఈ రోజు వినే అవకాశం ఉంది. శ్రీ మహావిష్ణువును స్మరించడం మంచిది.
కర్కాటకరాశి
కొన్ని పనులు ఆలస్యమైనా చివరకు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్య విషయంలో చిన్నపాటి జాగ్రత్త అవసరం. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ప్రశాంతంగా వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తగ్గుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మీకు ఉపయోగపడతాయి. అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం శుభం.
సింహరాశి
శుభకార్యాలకు సంబంధించిన ఆహ్వానం అందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన రోజు. ప్రేమ, దాంపత్య జీవితంలో పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. సూర్యనారాయణునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం ఉత్తమం.
కన్యారాశి
పనిభారం కొంత ఎక్కువగా అనిపించినా మీ క్రమశిక్షణతో అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. పెద్దల సూచనలు పాటిస్తే విజయాలు సులభంగా దక్కుతాయి. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. శ్రీ గణపతిని ప్రార్థించడం ద్వారా ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
తులారాశి
బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో లాభాలు కనిపిస్తాయి. మీ నిర్ణయాలకు కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మీ అనుగ్రహం కోసం దీపారాధన చేయడం మంచిది.
వృశ్చికరాశి
ఈ రోజు మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అనుకూల సమయం. ఆదాయం, ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యత ఉంటుంది. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టత పాటించండి. సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని స్మరించడం శుభప్రదం.
ధనస్సురాశి
ఈ రోజు మీ రాశివారికి అత్యంత అనుకూలమైన రోజులలో ఒకటి. విద్యార్థులు పరీక్షలు, పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపార విస్తరణకు చేపట్టే ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. గురుగ్రహ అనుగ్రహం కోసం దత్తాత్రేయ స్వామిని ప్రార్థించండి.
మకరరాశి
ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఆర్థిక ప్రణాళిక అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. ముఖ్యమైన పనులు కొంత ఆలస్యమైనా చివరకు పూర్తవుతాయి. శని దేవునికి నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించడం మంచిది.
కుంభరాశి
గతంలో చేసిన కృషికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ప్రయోజనకరంగా మారే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యక్తులతో ఏర్పడే పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. శనేశ్వరుడిని స్మరించడం శుభం.
మీనరాశి
చాలా రోజులుగా మనసును భారంగా ఉంచిన సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేసి మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. ధైర్యంగా ముందుకు సాగితే విజయాలు మీవే. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడం లేదా నామస్మరణ చేయడం శుభప్రదం.
గమనికః ఇక్కడ ఇచ్చినవి కేవలం సామాన్యమైన ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక ఫలితాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్య పండితులను సంప్రదించండి