Horoscope: ఈ రాశుల వారు ఈరోజు గుడ్ న్యూస్ వింటారు.. ఆదాయం, ఆనందం అన్నీ మీవెంటే
Horoscope: జూన్ 28 (ఆదివారం) గ్రహాల సంచారం 12 రాశులపై భిన్నమైన ప్రభావాన్ని చూపనుంది.
Horoscope: జూన్ 28 (ఆదివారం) గ్రహాల సంచారం 12 రాశులపై భిన్నమైన ప్రభావాన్ని చూపనుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడితే, మరికొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు కనిపించనున్నాయి. కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ, ధన లాభం వంటి అంశాల్లో మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (అశ్విని, భరణి, కృత్తిక 1)
ఈ రోజు మేష రాశి వారికి శుభ ఫలితాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆదాయ మార్గాలు బలపడటంతో ఆర్థికంగా ఊరట లభిస్తుంది. ఇంట్లో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొనే అవకాశం ఉంది. నిలిచిపోయిన ఆస్తి వ్యవహారాలు ఒక కొలిక్కి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. ప్రేమ సంబంధాలు సానుకూలంగా కొనసాగుతాయి.
వృషభం (కృత్తిక 2,3,4, రోహిణి, మృగశిర 1,2)
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారాల్లో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ విషయాల్లో బంధువుల జోక్యం కొంత అసౌకర్యం కలిగించినా, పెద్దగా సమస్యలు ఉండవు. ఖర్చులను నియంత్రించగలుగుతారు. విదేశాల్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సంతోషకర సమాచారం అందుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
మిథునం (మృగశిర 3,4, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1,2,3)
ఈ రోజు మీ ప్రతిభకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. మాట్లాడే తీరు, తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఆర్థికంగా గతంతో పోలిస్తే మెరుగైన పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగినా వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. పిల్లల విద్యకు సంబంధించిన శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు లాభాలు అందిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితం సంతోషంగా సాగుతుంది.
కర్కాటకం (పునర్వసు 4, పుష్యమి, ఆశ్లేష)
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనేక రంగాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుముఖం పడతాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో మీ ఆలోచనలు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశం లభించవచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండడం మంచిది.
సింహం (మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1)
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అదనపు ఆదాయ అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన పెండింగ్ పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. వ్యాపారాల్లో సమస్యలు తగ్గి పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఇతరులకు ఆర్థిక హామీలు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ప్రేమ సంబంధాల్లో చిన్నచిన్న అపార్థాలు రావచ్చు. ప్రశాంతంగా వ్యవహరిస్తే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
కన్య (ఉత్తర 2,3,4, హస్త, చిత్త 1,2)
కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగి ఆర్థిక స్థితి బలపడుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారులు మీ సూచనలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. పదోన్నతి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్త అందే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాల్లో పనులు బిజీగా సాగుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవు. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.
తుల (చిత్త 3,4, స్వాతి, విశాఖ 1,2,3)
ఈ రోజు తుల రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలా రోజులుగా రావాల్సిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో ఆదాయం పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించేందుకు అనుకూల సమయం. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శుభ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి.
వృశ్చికం (విశాఖ 4, అనూరాధ, జ్యేష్ట)
వృశ్చిక రాశి వారికి ఉద్యోగంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఉన్నత స్థాయి బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. వృత్తి జీవితంలో మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారాల్లో ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకండి. ప్రేమ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు (మూల, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ 1)
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులకు తగిన లాభం వస్తుంది. స్నేహితుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. డబ్బు లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
మకరం (ఉత్తరాషాఢ 2,3,4, శ్రవణం, ధనిష్ట 1,2)
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరమైన వార్తలు అందుతాయి. ఆస్తి, ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకున్న విధంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. వ్యాపారాల్లో లాభాలు పెరుగుతాయి. స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆదాయం ఆశించిన స్థాయిలో పెరుగుతుంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది.
కుంభం (ధనిష్ట 3,4, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1,2,3)
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకున్న పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి కోరుకున్న సంస్థల నుంచి సమాచారం వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాల్లో ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై కొంత శ్రద్ధ అవసరం. ఆర్థిక హామీలు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.
మీనం (పూర్వాభాద్ర 4, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి)
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగి ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. ఆస్తి, ధన సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, ప్రోత్సాహం లభిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
ఈరోజు ఏ రాశులకు ఎక్కువ అనుకూలం?
ఈ రోజు మేషం, కర్కాటకం, కన్య, తుల, మీనం రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, ఉద్యోగ పురోగతి, కుటుంబ సంతోషం ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ధనుస్సు, కుంభం రాశుల వారు డబ్బు లావాదేవీల్లో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. మొత్తం మీద చాలా రాశుల వారికి ఈ ఆదివారం అనుకూల ఫలితాలే కనిపిస్తున్నాయి.