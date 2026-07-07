Guru Aditya Rajayogam 2026: ఈ 5 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్ ప్రారంభం!
జూలై 16 నుంచి ఏర్పడనున్న గురు ఆదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో మేషం, కర్కాటకం, కన్య, తుల, వృశ్చిక రాశుల వారికి ధనలాభం, ఉద్యోగ, వ్యాపార అవకాశాలు పెరగనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడే యోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను అందిస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. 2026 జూలై 16న ఏర్పడనున్న గురు ఆదిత్య రాజయోగం కూడా అలాంటి శుభ యోగాల్లో ఒకటిగా భావిస్తున్నారు. ఈ యోగం ప్రభావంతో ఐదు రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచిస్తోంది.
భారత కాలమానం ప్రకారం 2026 జూలై 16 ఉదయం 11:44 గంటలకు సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అదే రాశిలో ఇప్పటికే గురు గ్రహం సంచరిస్తుండటంతో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వల్ల గురు ఆదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం జూలై 16 నుంచి ఆగస్టు 17 వరకు ప్రభావం చూపుతుందని జ్యోతిష్యులు పేర్కొంటున్నారు.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రాజయోగం వల్ల ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి కనిపించవచ్చు. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు రావడంతో పాటు ప్రయాణాలు కూడా లాభదాయకంగా మారే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనుల్లో అనుకూల ఫలితాలు లభించవచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వారికి కెరీర్లో మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది అనుకూల సమయంగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు భావిస్తున్నారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశమూ ఉంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలోనే ఈ యోగం ఏర్పడటం వల్ల ఈ రాశి వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, వేతన పెంపు అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆదాయ వనరులు పెరగడంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు కావచ్చని జ్యోతిష్యులు పేర్కొంటున్నారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఉద్యోగ మార్పు లేదా బదిలీ ప్రయత్నాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు. విదేశీ అవకాశాలు కలిసివచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో అమ్మకాలు, లాభాలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే కోపం, అహంకారాన్ని నియంత్రించుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ యోగం వల్ల నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో ప్రతిభకు గుర్తింపు లభించవచ్చు. మంచి సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు రావడంతో పాటు సమాజంలో గౌరవం, హోదా పెరిగే అవకాశముందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
గమనిక: ఈ కథనం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పేర్కొన్న విశ్వాసాలు, అభిప్రాయాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. వ్యక్తిగత విశ్వాసాల మేరకు మాత్రమే పరిగణించాలి.