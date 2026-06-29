Home జ్యోతిష్యంGajakesari Rajayogam Effect: తాకిందల్లా బంగారమే.. గజకేసరి యోగంతో ఈ రాశుల జాతకం మారబోతుంది!

Gajakesari Rajayogam Effect: తాకిందల్లా బంగారమే.. గజకేసరి యోగంతో ఈ రాశుల జాతకం మారబోతుంది!

Gajakesari Rajayogam Effect: జూలై 1, 2, 3 తేదీలలో అంత్యంత అరుదైన 'గజకేసరి యోగం' ఏర్పడబోతుంది. మకర రాశిలోని చంద్రుడిపై గురు, శుక్ర, బుధ గ్రహాల దృష్టి వల్ల అఖండ రాజయోగం పట్టి, ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.

Arun Chilukuri
Updated on: 29 Jun 2026 6:51 AM IST
Gajakesari Rajayogam Effect
X

Gajakesari Rajayogam Effect: తాకిందల్లా బంగారమే.. గజకేసరి యోగంతో ఈ రాశుల జాతకం మారబోతుంది!

Gajakesari Rajayogam Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా భావించే "గజకేసరి యోగం" జూలై నెల 1, 2, 3 తేదీలలో ఏర్పడబోతోంది. గ్రహాల గోచార రీత్యా మకర రాశిలో సంచరిస్తున్న చంద్రుడిని ఏడవ ఇల్లు (సప్తమ స్థానం) నుండి గురు, శుక్ర, బుధ గ్రహాలు వీక్షిస్తున్నాయి. దీనివల్ల విశ్వంలో ఒక అఖండ రాజయోగం ఉద్భవించబోతోంది.

ఈ అరుదైన యోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆదాయంలో విపరీతమైన వృద్ధి, కీర్తి ప్రతిష్టలు, మరియు ప్రతి పనిలో అఖండ విజయాలు లభించనున్నాయి. ముఖ్యంగా మేష, కర్కాటక, కన్య, తుల, మకర, మీన రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో అదృష్టదాయకంగా మారనుంది. కొత్త వ్యాపారాలు, పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత శుభ సమయం.

రాజయోగం ద్వారా అద్భుత ప్రయోజనాలు పొందబోయే ఆ ముఖ్యమైన రాశుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

1. కర్కాటక రాశి (Cancer) - కుబేర యోగం

కర్కాటక రాశిలో గురు గ్రహం ఉచ్చ స్థితిలో ఉండగా, ఏడవ ఇంట్లో బుధ, శుక్ర గ్రహాల పరిపూర్ణ దృష్టి పడుతోంది.

ముఖ్య ఫలితాలు: దీనివల్ల వీరికి అద్భుతమైన గజకేసరి, కుబేర యోగం సిద్ధిస్తుంది. సమాజంలో రాజపూజ్యం లభిస్తుంది.

ఆర్థికం: రజ, ధన యోగాలు పట్టి ఆదాయం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. చేసే ప్రతి పనిలో విజయం మీ సొంతమవుతుంది.

2. కన్య రాశి (Virgo) - తాకిందిల్లా బంగారమే

కన్య రాశి వారికి పంచమ స్థానంలో చంద్రుడు, ఉచ్చస్థానంలో గురు, బుధ, శుక్ర గ్రహాల దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది.

ముఖ్య ఫలితాలు: ఈ మూడు రోజుల్లో కన్య రాశి వారు తాకిన ప్రతిదీ బంగారంగా మారుతుంది. జీవితంలో ఊహించని శుభ పరిణామాలు ఎదురవుతాయి.

ఆరోగ్యం/రుణాలు: పాత రోగాలు, రుణ సమస్యల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయం గతంలో కంటే గణనీయంగా పెరుగుతుంది.

3. మేష రాశి (Aries) - ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం

మేష రాశికి నాల్గవ ఇంట్లో గురు, బుధ, శుక్ర గ్రహాలు ఉచ్చ స్థితిలో ఉండటం వల్ల, దశమ స్థానంలో ఉన్న చంద్రుని దృష్టితో గజకేసరి మరియు ధన సమృద్ధి యోగం ఏర్పడుతోంది.

ఉద్యోగం: ఉద్యోగస్తులకు ఖచ్చితంగా ప్రమోషన్ లేదా ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు వరిస్తాయి.

ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాల కోసం చేసే ప్రతి ప్రయత్నం వంద శాతం ఫలించి, విపరీతమైన ధనలాభం కలుగుతుంది.

4. తుల రాశి (Libra) - విదేశీ అవకాశాలు

తులా రాశిలో నాల్గవ స్థానంలో ఉన్న చంద్రుడిపై దశమ స్థానంలో ఉన్న మూడు శుభ గ్రహాల (గురు, బుధ, శుక్ర) దృష్టి పడుతోంది.

ముఖ్య ఫలితాలు: ఉద్యోగులకు హోదా పెరగడంతో పాటు జీతాల పెరుగుదల ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు ఊహించని విధంగా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు, ముఖ్యంగా విదేశీ యోగం సిద్ధిస్తుంది.

ఈ మూడు రోజుల్లో మీరు కెరీర్‌కు సంబంధించి అనేక శుభవార్తలు వింటారు.

5. మీన రాశి (Pisces) - రాజకీయ పలుకుబడి

మీన రాశిలో శుభస్థానంలో ఉన్న చంద్రుడిపై గురు, శుక్ర, బుధ గ్రహాల దృష్టి పడటం వల్ల శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతోంది.

గౌరవం: సమాజంలో ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వారికి విపరీతమైన పలుకుబడి, పదవులు లభిస్తాయి.

ఆదాయం: అనేక మార్గాల నుండి ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ జీతభత్యాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.

గమనిక (Disclaimer): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య గ్రంథాలు మరియు గ్రహ గోచారం ఆధారంగా చేసుకొని ఇవ్వబడింది. ఇది కేవలం సామాన్య జాతక ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తుల పుట్టిన సమయం, లగ్నం మరియు జాతకంలోని గ్రహాల స్థితులను బట్టి ఈ ఫలితాలు మారుతుంటాయి. hmtv News ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.

GajakesariGajakesari YogaGajakesari Yoga July 2026AstrologyRasi Phalalu
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X