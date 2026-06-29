Gajakesari Rajayogam Effect: తాకిందల్లా బంగారమే.. గజకేసరి యోగంతో ఈ రాశుల జాతకం మారబోతుంది!
Gajakesari Rajayogam Effect: జూలై 1, 2, 3 తేదీలలో అంత్యంత అరుదైన 'గజకేసరి యోగం' ఏర్పడబోతుంది. మకర రాశిలోని చంద్రుడిపై గురు, శుక్ర, బుధ గ్రహాల దృష్టి వల్ల అఖండ రాజయోగం పట్టి, ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.
Gajakesari Rajayogam Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా భావించే "గజకేసరి యోగం" జూలై నెల 1, 2, 3 తేదీలలో ఏర్పడబోతోంది. గ్రహాల గోచార రీత్యా మకర రాశిలో సంచరిస్తున్న చంద్రుడిని ఏడవ ఇల్లు (సప్తమ స్థానం) నుండి గురు, శుక్ర, బుధ గ్రహాలు వీక్షిస్తున్నాయి. దీనివల్ల విశ్వంలో ఒక అఖండ రాజయోగం ఉద్భవించబోతోంది.
ఈ అరుదైన యోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆదాయంలో విపరీతమైన వృద్ధి, కీర్తి ప్రతిష్టలు, మరియు ప్రతి పనిలో అఖండ విజయాలు లభించనున్నాయి. ముఖ్యంగా మేష, కర్కాటక, కన్య, తుల, మకర, మీన రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో అదృష్టదాయకంగా మారనుంది. కొత్త వ్యాపారాలు, పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత శుభ సమయం.
రాజయోగం ద్వారా అద్భుత ప్రయోజనాలు పొందబోయే ఆ ముఖ్యమైన రాశుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
1. కర్కాటక రాశి (Cancer) - కుబేర యోగం
కర్కాటక రాశిలో గురు గ్రహం ఉచ్చ స్థితిలో ఉండగా, ఏడవ ఇంట్లో బుధ, శుక్ర గ్రహాల పరిపూర్ణ దృష్టి పడుతోంది.
ముఖ్య ఫలితాలు: దీనివల్ల వీరికి అద్భుతమైన గజకేసరి, కుబేర యోగం సిద్ధిస్తుంది. సమాజంలో రాజపూజ్యం లభిస్తుంది.
ఆర్థికం: రజ, ధన యోగాలు పట్టి ఆదాయం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. చేసే ప్రతి పనిలో విజయం మీ సొంతమవుతుంది.
2. కన్య రాశి (Virgo) - తాకిందిల్లా బంగారమే
కన్య రాశి వారికి పంచమ స్థానంలో చంద్రుడు, ఉచ్చస్థానంలో గురు, బుధ, శుక్ర గ్రహాల దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది.
ముఖ్య ఫలితాలు: ఈ మూడు రోజుల్లో కన్య రాశి వారు తాకిన ప్రతిదీ బంగారంగా మారుతుంది. జీవితంలో ఊహించని శుభ పరిణామాలు ఎదురవుతాయి.
ఆరోగ్యం/రుణాలు: పాత రోగాలు, రుణ సమస్యల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయం గతంలో కంటే గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
3. మేష రాశి (Aries) - ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం
మేష రాశికి నాల్గవ ఇంట్లో గురు, బుధ, శుక్ర గ్రహాలు ఉచ్చ స్థితిలో ఉండటం వల్ల, దశమ స్థానంలో ఉన్న చంద్రుని దృష్టితో గజకేసరి మరియు ధన సమృద్ధి యోగం ఏర్పడుతోంది.
ఉద్యోగం: ఉద్యోగస్తులకు ఖచ్చితంగా ప్రమోషన్ లేదా ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు వరిస్తాయి.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాల కోసం చేసే ప్రతి ప్రయత్నం వంద శాతం ఫలించి, విపరీతమైన ధనలాభం కలుగుతుంది.
4. తుల రాశి (Libra) - విదేశీ అవకాశాలు
తులా రాశిలో నాల్గవ స్థానంలో ఉన్న చంద్రుడిపై దశమ స్థానంలో ఉన్న మూడు శుభ గ్రహాల (గురు, బుధ, శుక్ర) దృష్టి పడుతోంది.
ముఖ్య ఫలితాలు: ఉద్యోగులకు హోదా పెరగడంతో పాటు జీతాల పెరుగుదల ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు ఊహించని విధంగా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు, ముఖ్యంగా విదేశీ యోగం సిద్ధిస్తుంది.
ఈ మూడు రోజుల్లో మీరు కెరీర్కు సంబంధించి అనేక శుభవార్తలు వింటారు.
5. మీన రాశి (Pisces) - రాజకీయ పలుకుబడి
మీన రాశిలో శుభస్థానంలో ఉన్న చంద్రుడిపై గురు, శుక్ర, బుధ గ్రహాల దృష్టి పడటం వల్ల శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతోంది.
గౌరవం: సమాజంలో ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వారికి విపరీతమైన పలుకుబడి, పదవులు లభిస్తాయి.
ఆదాయం: అనేక మార్గాల నుండి ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ జీతభత్యాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి.
గమనిక (Disclaimer): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య గ్రంథాలు మరియు గ్రహ గోచారం ఆధారంగా చేసుకొని ఇవ్వబడింది. ఇది కేవలం సామాన్య జాతక ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తుల పుట్టిన సమయం, లగ్నం మరియు జాతకంలోని గ్రహాల స్థితులను బట్టి ఈ ఫలితాలు మారుతుంటాయి. hmtv News ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.