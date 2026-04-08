Astrology: నాలుగు గ్రహాల సంయోగం.. ఈ 2 రాశుల వారికి ఇబ్బందులు తప్పవు
Astrology: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల సంయోగాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఏప్రిల్ మధ్యలో మీన రాశిలో సూర్యుడు, అంగారకుడు, శని, బుధుడు కలిసి ఒక ప్రత్యేక సంయోగం ఏర్పడనుంది. ఈ కలయికను కొందరు చతుర్గ్రహ యోగంగా పేర్కొంటున్నారు. ఈ గ్రహస్థితి వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి జాగ్రత్త అవసరమని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.
మీన రాశిలో గ్రహాల కలయిక ప్రాధాన్యం
ఏప్రిల్ నెలలో మీన రాశిలో ఇప్పటికే సూర్యుడు, అంగారకుడు ఉన్న నేపథ్యంలో శని, బుధుడు కూడా చేరడంతో నాలుగు గ్రహాలు ఒకేచోట కనిపించే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఇలాంటి సంయోగాలు వ్యక్తుల జీవితంలో అనేక మార్పులకు దారి తీస్తాయని భావిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆరోగ్యం, వ్యక్తిగత సంబంధాలపై కొంత ప్రభావం ఉండవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఈ సమయంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
కర్కాటక రాశి వారికి జాగ్రత్త అవసరం
ఈ గ్రహస్థితి ప్రభావం కర్కాటక రాశి వారిపై కొంత ఎక్కువగా కనిపించవచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య విషయాల్లో నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు. చిన్న సమస్యలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తే తరువాత చికిత్స ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ సమయంలో అనవసర ఖర్చులు పెరిగే పరిస్థితులు రావచ్చు. అందుకే ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ పాటించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. కొందరు పండితులు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేయడం మనసుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుందని చెబుతున్నారు.
తుల రాశి వారికి ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో అప్రమత్తత
చతుర్గ్రహ సంయోగం తుల రాశి వారిపై కూడా కొంత ప్రభావం చూపవచ్చని జ్యోతిష్యులు పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం ఉంటుంది. పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు బాగా ఆలోచించాలి. తొందరపడి తీసుకునే నిర్ణయాలు తరువాత ఇబ్బందులకు దారి తీసే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు. అలాగే పరిచయాలపై పూర్తిగా నమ్మకం పెట్టుకుని డబ్బు ఇవ్వడం మంచిది కాదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో ఆర్థిక వ్యవహారాలను సమతుల్యంగా నిర్వహిస్తే సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు.
గమనిక: పై వివరాలు జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు, పండితుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.