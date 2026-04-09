Dream Meaning: కలలో జుట్టు రాలినట్లు కనిపిస్తే.. జీవితంలో జరగబోయేది ఇదే.

Home జ్యోతిష్యంDream Meaning: కలలో జుట్టు రాలినట్లు కనిపిస్తే.. జీవితంలో జరగబోయేది ఇదే.

Mokshith
Published on: 9 April 2026 4:07 PM IST
X

Dream Meaning: కలలు జీవితంలో సాధారణమైన విషయం. అయితే కొన్ని కలలు మనలో సందేహాలు, భయాలు కలిగిస్తాయి. ముఖ్యంగా కలలో జుట్టు రాలిపోతున్నట్లు కనిపిస్తే చాలా మంది దానికి ప్రత్యేక అర్థం ఉందేమో అని ఆలోచిస్తారు. స్వప్న శాస్త్రం, జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం అలాంటి కలలకు కొన్ని సంకేతాలు ఉంటాయని చెబుతారు.

కలలో జుట్టు రాలిపోవడం ఏం సూచిస్తుంది?

స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం జుట్టు అనేది బలం, గౌరవం, ఆయుష్షు వంటి విషయాలకు సంకేతంగా భావిస్తారు. అలాంటి జుట్టు కలలో రాలిపోతున్నట్లు కనిపిస్తే అది మన జీవితంలో కొంత ఒత్తిడి, ఆందోళన లేదా శక్తి తగ్గుదలను సూచించే సూచనగా భావిస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం లేదా జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలపై మనసులో ఉన్న భయాన్ని కూడా సూచించవచ్చు. ప్రత్యేకంగా పితృపక్ష సమయంలో ఇలాంటి కలలు కనిపిస్తే, దానిని పూర్వీకులతో సంబంధించిన సంకేతంగా కొందరు భావిస్తారు.

జ్యోతిష్య దృష్టిలో ఈ కలకు అర్థం

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జుట్టు చంద్రునితో సంబంధం కలిగి ఉందని చెబుతారు. చంద్రుడు మనస్సు, భావోద్వేగాలు, కుటుంబ వంశాన్ని సూచించే గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. చంద్రుడు అనుకూల స్థితిలో లేకపోవడం లేదా శని, కేతు వంటి గ్రహాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి కలలు వచ్చే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతారు. ఈ గ్రహాల ప్రభావం వల్ల మనసులో ఆందోళనలు పెరగడం, కుటుంబ విషయాల్లో ఆలోచనలు ఎక్కువ కావడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. అందుకే కొందరు ఈ కలను పూర్వీకులతో సంబంధించిన సంకేతంగా కూడా భావిస్తారు.

ఇలాంటి కలలు వస్తే ఏమి చేయాలి?

కలలో జుట్టు రాలినట్లు కనిపించడం తప్పనిసరిగా చెడు జరుగుతుందని అర్థం కాదు. అయితే అలాంటి కలలు తరచూ వస్తే కొంత జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిదని పెద్దలు సూచిస్తారు. ముఖ్యంగా పితృపక్ష కాలంలో పూర్వీకులను స్మరించుకుంటూ తర్పణం చేయడం, దానం చేయడం వంటి ఆచారాలు చేయడం మంచిదని విశ్వాసం ఉంది.

అలాగే సోమవారం రోజున శివాలయంలో అభిషేకం చేయడం, అవసరమైన వారికి ఆహారం పెట్టడం, ధ్యానం చేయడం వంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా మనసుకు శాంతి కలుగుతుందని నమ్ముతారు. ఇవి కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణాన్ని తీసుకువస్తాయని విశ్వాసం ఉంది.

గమనిక: పైన తెలిపిన విష‌యాలు ఇంట‌ర్నెట్ వేదిక‌గా అందుబాటులో ఉన్న స‌మాచారం ఆధారంగా ఇచ్చినవి మాత్ర‌మే. వీటికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవ‌ని రీడ‌ర్స్ గుర్తించాలి.

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X