Daily Horoscope: ఈ రాశుల వారికి ఈరోజు అదృష్టం మాములుగా లేదు..!

Daily Horoscope: మేషం నుండి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారి జాతకం, వృత్తి, ఆరోగ్యం , ఆర్థిక స్థితిగతుల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

Naresh.k
Published on: 26 March 2026 7:38 AM IST
Today Rashi Phalalu: 26 మార్చి 2026 నాటి రాశి ఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. మేషం నుండి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారి జాతకం, వృత్తి, ఆరోగ్యం , ఆర్థిక స్థితిగతుల ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మేషం

ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా పని ఒత్తిడి కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోండి.

వృషభం

చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఈరోజు పూర్తవుతాయి. మిత్రుల నుంచి ఆశించిన సహకారం అందుతుంది. వ్యాపారస్తులకు లాభదాయకమైన సమయం. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు.

మిథునం

కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వరిస్తాయి. మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. సమయానికి భోజనం చేయడం ముఖ్యం.

కర్కాటకం

మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. నిరుద్యోగులకు మంచి సమాచారం అందుతుంది. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చకుండా ఉండటం ఉత్తమం.

సింహం

కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సలహాలు పాటించండి. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు ప్రారంభిస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.

కన్య

ఈ రోజు మీకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహాలు తీసుకోండి.

తుల

అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. బంధుమిత్రుల కలయిక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. విలాస వస్తువుల కొనుగోలుపై ఆసక్తి చూపుతారు. వృత్తిలో పైఅధికారుల ప్రశంసలు పొందుతారు.

వృశ్చికం

శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా త్వరగానే కోలుకుంటారు.

ధనుస్సు

కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన రోజు. స్నేహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.

మకరం

వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించి ముందడుగు వేస్తారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. అనవసర చర్చలకు దూరంగా ఉండండి. భూ సంబంధిత వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.

కుంభం

వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు గడిస్తారు. నూతన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి.

మీనం

ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ప్రణాళికలు వేస్తారు. సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.

గమనిక: ఇవి సాధారణ రాశి ఫలాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

