Daily Horoscope 31 March 2026: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఈ రోజు అదృష్టం మామూలుగా లేదు
Daily Horoscope 31 March 2026: మార్చి 31, 2026 నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు ఇవే. గ్రహ సంచారం ఆధారంగా ఏ రాశి వారికి ధనలాభం కలుగుతుంది? ఎవరికి అప్రమత్తత అవసరమో తెలుసుకోండి.
Daily Horoscope 31 March 2026: గ్రహ గతుల మార్పులు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. నేడు (మార్చి 31, 2026) ప్రధాన గ్రహాల స్థితిగతులను పరిశీలిస్తే.. సూర్యుడు, బుధుడు, శని మరియు రాహువు మీన రాశిలో సంచరిస్తుండగా, చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలో ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ద్వాదశ రాశుల వారి జాతక ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేటి రాశిఫలాలు (మార్చి 31, 2026):
మేషం: ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
వృషభం: వృత్తిపరంగా పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్య విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
మిధునం: కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. స్నేహితుల నుంచి ఆశించిన సహకారం అందుతుంది.
కర్కాటకం: మీ రాశిలో చంద్రుడి సంచారం వల్ల రోజంతా ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. అయితే, కీలక నిర్ణయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి.
సింహం: ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేయడం ఉత్తమం.
కన్య: ఆఫీసులో మీ పనికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి.
తుల: వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి.
వృశ్చికం: మానసిక ఆందోళనల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబంతో ప్రశాంతంగా సమయం గడుపుతారు.
ధనుస్సు: ఆర్థికంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం.
మకరం: పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, చివరికి ఫలితం మీకు అనుకూలంగానే వస్తుంది. సహనం వహించడం అవసరం.
కుంభం: స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. మీ కొత్త ఆలోచనలను కార్యరూపంలో పెడతారు.
మీనం: గ్రహాల అనుకూలత వల్ల పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ సాఫీగా పూర్తవుతాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు మరియు అందుబాటులో ఉన్న ఆధారాల ప్రకారం అందించబడింది. దీనిని కేవలం సమాచార సేకరణ కోసమే పరిగణించగలరు.