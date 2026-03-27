Daily Horoscope: శ్రీరామ నవమి వేళ ఏ రాశి వారికి సీతారాముల అనుగ్రహం ఉంటుందంటే..?
Daily Horoscope: మార్చి 27, 2026 (శ్రీరామ నవమి) నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
Today Rasi Phalalu: మార్చి 27, 2026 (శ్రీరామ నవమి) నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. మీ రాశికి ఈ రోజు ఎలా ఉంటుంది? ఏ పనులు మీకు లాభిస్తాయి? పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.
మేషం
ఈ రోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం.
వృషభం
ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన రోజు. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దైవ దర్శనం చేసుకుంటారు. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
మిథునం
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో అనుకూలత కనిపిస్తోంది. పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. గృహంలో శుభకార్యాల ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
కర్కాటకం
మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
సింహం
పనుల్లో కొంత ఆలస్యం జరగవచ్చు. సోమరితనం వీడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. అనవసర చర్చలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.
కన్య
దాంపత్య జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. మిత్రుల సహాయంతో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి.
తుల
శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు. రుణ విముక్తి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
వృశ్చికం
సంతాన పరమైన శుభవార్తలు వింటారు. సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
ధనుస్సు
భూ, గృహ సంబంధిత వ్యవహారాల్లో లాభం ఉంటుంది. తల్లిగారి వైపు నుండి సహకారం అందుతుంది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.
మకరం
ధైర్య సాహసాలతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సోదరులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. స్వల్ప ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కుంభం
మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
మీనం
ఈ రోజు మీకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. కొత్త వస్తు, వస్త్ర లాభాలు పొందుతారు.
ఈ రోజు ప్రత్యేక సూచన:ఈ రోజు శ్రీరామ నవమి కావడంతో శ్రీ సీతారాముల కల్యాణాన్ని వీక్షించడం లేదా రామ నామ స్మరణ చేయడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయి.
గమనిక: ఇవి జ్యోతిష్య శాస్త్రంపై ఆధారపడిన సాధారణ ఫలితాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతక రీత్యా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.