Daily Horoscope: ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే..!

Today Rasi Phalalu: ఏప్రిల్ 4, 2026 నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మేషం నుండి మీనం వరకు మీ రాశి గమనం, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం , వృత్తిపరమైన అంచనాల గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మేషం
ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పనుల్లో స్వల్ప జాప్యం కలిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, మిత్రుల సహకారంతో కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం.
వృషభం
ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మిథునం
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
కర్కాటకం
అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సంతానం విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
సింహం
మానసిక ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. అనవసర చర్చలకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.
కన్య
ఈరోజు మీకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. రావాల్సిన సొమ్ము అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు.
తుల
శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు. వృత్తిలో అభివృద్ధి కనిపిస్తోంది. ఆహార నియమాలు పాటించడం ముఖ్యం.
వృశ్చికం
నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకోవడం మేలు. పెట్టుబడుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత అవసరం.
ధనుస్సు
గృహ సంబంధిత పనులు వేగవంతం అవుతాయి. తల్లిగారి వైపు నుంచి సహకారం అందుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త.
మకరం
మీ ధైర్య సాహసాలతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సోదరులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
కుంభం
మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి. కంటి సంబంధిత సమస్యల పట్ల జాగ్రత్త.
మీనం
ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈరోజు అనుకూలం. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు. బంధువుల రాక సంతోషాన్నిస్తుంది. వృత్తి పరంగా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
గమనిక: ఇవి సాధారణ రాశి ఫలాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం, గ్రహ గతులను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.