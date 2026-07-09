Home జ్యోతిష్యంAstrology: శుక్ర గ్రహ సంచారం ప్రభావం.. ఈ 5 రాశుల వారి రాత మార‌బోతోంది

Astrology: శుక్ర గ్రహ సంచారం ప్రభావం.. ఈ 5 రాశుల వారి రాత మార‌బోతోంది

Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సంపద, సౌఖ్యాలు, విలాసవంతమైన జీవనం, ప్రేమ, దాంపత్య సుఖం, కళాత్మక ప్రతిభకు శుక్రుడిని కారకుడిగా పరిగణిస్తారు.

Mokshith
Published on: 9 July 2026 4:19 PM IST
Astrology
X

Astrology: శుక్ర గ్రహ సంచారం ప్రభావం.. ఈ 5 రాశుల వారి రాత మార‌బోతోంది

Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర గ్రహానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సంపద, సౌఖ్యాలు, విలాసవంతమైన జీవనం, ప్రేమ, దాంపత్య సుఖం, కళాత్మక ప్రతిభకు శుక్రుడిని కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. జాతకంలో శుక్రుడు అనుకూలంగా ఉంటే వ్యక్తి జీవితంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం, సామాజిక గౌరవం, కుటుంబ ఆనందం పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతుంటారు.

ఇటీవల జరిగిన శుక్ర గ్రహ రాశి మార్పు కారణంగా అన్ని రాశులపై ప్రభావం కనిపించనున్నప్పటికీ, ఐదు రాశుల వారికి ఈ సంచారం ప్రత్యేక ఫలితాలను ఇవ్వనుందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా కొత్త అవకాశాలు, ఉద్యోగంలో పురోగతి, కుటుంబంలో శుభ పరిణామాలు కలిసివచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.

మేష రాశి:

శుక్రుడి సంచారం మేష రాశి వారికి ఆర్థికంగా ఊరట కలిగించే అవకాశాలను తీసుకురానుంది. కొంతకాలంగా రావాల్సిన బకాయిలు లేదా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారం చేసే వారు కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించేందుకు అనుకూల సమయం. ఉద్యోగులు పదోన్నతి లేదా వేతన పెంపు వంటి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడుల విషయంలో కూడా మంచి లాభాలు కనిపించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

వృషభ రాశి:

శుక్రుడు ఈ రాశికి అధిపతి కావడంతో ఈ సంచారం మరింత అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగత ప్రతిష్ట పెరగడం, సమాజంలో గౌరవం లభించడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే ఆలోచన ఉన్నవారికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. దాంపత్య జీవితంలో ఉన్న విభేదాలు తగ్గి కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

మిథున రాశి:

మిథున రాశి వారికి ఈ కాలంలో అదృష్టం అనేక రంగాల్లో కలిసి వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి సంస్థల నుంచి అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. విదేశీ ఉద్యోగం లేదా ఉన్నత విద్య కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారికి అనుకూల ఫలితాలు కనిపించవచ్చు. కొత్త పనులు ప్రారంభించినా ఆశించిన ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.

సింహ రాశి:

సింహ రాశి వారికి ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఆర్థిక ఒత్తిడి క్రమంగా తగ్గి అప్పుల భారాన్ని తగ్గించుకునే పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా కళలు, సినిమా, మీడియా, ఫ్యాషన్, డిజైన్ వంటి సృజనాత్మక రంగాల్లో పనిచేసే వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

తులా రాశి:

తులా రాశి వారికి శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలుపై ఆసక్తి పెరగవచ్చు. పూర్వీకుల ఆస్తి, అనుకోని ధనలాభం లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమలో ఉన్నవారికి వివాహం గురించి శుభవార్తలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్య పరంగా కూడా మంచి పురోగతి కనిపించవచ్చు.

గ‌మ‌నిక‌:

పైన తెలిప‌న విష‌యాల‌ను ప‌లు జ్యోతిష్య విశ్లేషణల ఆధారంగా అందించడ‌మైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవ‌ని రీడ‌ర్స్ గ‌మ‌నించాలి.

VenusVenus Transit EffectsLucky Zodiac SignsTaurus HoroscopeAries Horoscope
Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X