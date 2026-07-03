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Astrology: ఒక్క‌రోజు ఓపిక ప‌డితే చాలు.. ఈ రాశుల వారికి మంచి రోజులు వ‌చ్చిన‌ట్లే

Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం వ్యక్తి జీవితంపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపుతుందని చెబుతారు. జూలై 4 నుంచి ఆగస్టు 1 వరకు శుక్రుడు సింహరాశిలో సంచరించనున్నాడు. ఈ సమయంలో కుంభరాశిలో ఉన్న రాహువుపై శుక్రుడి దృష్టి పడనుంది.

Mokshith
Published on: 3 July 2026 1:09 PM IST
Astrology
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Astrology: ఒక్క‌రోజు ఓపిక ప‌డితే చాలు.. ఈ రాశుల వారికి మంచి రోజులు వ‌చ్చిన‌ట్లే

Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం వ్యక్తి జీవితంపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపుతుందని చెబుతారు. జూలై 4 నుంచి ఆగస్టు 1 వరకు శుక్రుడు సింహరాశిలో సంచరించనున్నాడు. ఈ సమయంలో కుంభరాశిలో ఉన్న రాహువుపై శుక్రుడి దృష్టి పడనుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి మంచి రోజులు రానున్నాయ‌ని పండితులు చెబుతున్నారు.

శుక్రుడు-రాహువు కలయిక ఎందుకు ప్రత్యేకం?

శుక్రుడు సింహరాశిలో ఉండి కుంభరాశిలోని రాహువును వీక్షించడం వల్ల విదేశీ ప్రయాణాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఆర్థిక పురోగతి, విలాసవంతమైన జీవనశైలి వంటి అంశాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కనిపించవచ్చని జ్యోతిష్యం సూచిస్తోంది. ముఖ్యంగా విదేశీ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు, కొత్త పెట్టుబడులు, వ్యాపార విస్తరణకు ఇది అనుకూల సమయంగా భావిస్తున్నారు.

మేష రాశి – కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు

మేష రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఉద్యోగపరంగా మంచి అవకాశాలు రావచ్చని చెబుతున్నారు. విదేశాల్లో ఉద్యోగం లేదా ఉన్నత విద్య కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించాలనుకునేవారికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడే సూచనలు ఉన్నాయి.

వృషభ, సింహ రాశులకు లాభదాయక సమయం

వృషభ రాశి వారికి విదేశీ సంస్థల నుంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కనిపించవచ్చు. పెట్టుబడులు, కెరీర్ మార్పులు, నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి ఇది మంచి సమయంగా చెబుతున్నారు.

సింహ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి భవిష్యత్తులో ప్రయోజనం కలిగించవచ్చు. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా విదేశాల్లో స్థిరపడే అవకాశాలు కూడా పెరగవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ సూచిస్తోంది.

తుల, ధనుస్సు రాశులకు ఆదాయం పెరిగే సూచనలు

తుల రాశి వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు మంచి లాభాలను అందించవచ్చు. విదేశీ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వివాహ ప్రయత్నాల్లో కూడా విదేశీ సంబంధాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

ధనుస్సు రాశి వారికి ఉన్నత విద్య, ప్రత్యేక శిక్షణ లేదా విదేశీ ప్రయాణాలకు అనుకూల సమయం కావచ్చు. పెట్టుబడులు, ఆర్థిక లావాదేవీల్లో లాభాలు కనిపించవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

కుంభ రాశికి ఆర్థిక బలం.. విదేశీ యోగం

కుంభ రాశిలో ఇప్పటికే రాహువు సంచరిస్తుండటంతో శుక్రుడి దృష్టి ఈ రాశివారికి మరింత అనుకూల ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగంలో జీతం పెరగడం, వ్యాపారంలో లాభాలు రావడం, కుటుంబ ఆదాయం మెరుగుపడటం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామి ద్వారా కూడా ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.

గమనిక: జ్యోతిష్య ఫలితాలు విశ్వాసాలపై ఆధారపడినవి. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవ‌ని రీడ‌ర్స్ గ‌మ‌నించాలి.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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