Astrology: ఈ 6 రాశుల వారు ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే.. రాహు ప్రభావంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రస్తుతం రాహువు కుంభరాశిలోని శతభిష నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు.
Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రస్తుతం రాహువు కుంభరాశిలోని శతభిష నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ నక్షత్రానికి రాహువే అధిపతి కావడంతో దీని ప్రభావం మరింత బలంగా కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 5 వరకు కొనసాగే ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక విషయాల్లో ఒత్తిడిని పెంచే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఆ రాశులు ఏవంటే..
మిథునం: పెట్టుబడులు, లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం
మిథున రాశి వారికి ఈ కాలంలో ప్రయాణాలు, కుటుంబ అవసరాలు, ఇతర వ్యక్తిగత కారణాలతో ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. బంధువులు లేదా స్నేహితులకు ఇచ్చిన డబ్బు సకాలంలో తిరిగి రాకపోవచ్చు. ఆస్తి విక్రయం లేదా పెట్టుబడులకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది. భావోద్వేగంతో తీసుకునే ఆర్థిక నిర్ణయాలు నష్టానికి దారితీయొచ్చు.
కర్కాటకం, సింహం: ఆకస్మిక వ్యయాలు పెరిగే సూచనలు
కర్కాటక రాశి వారికి అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఖర్చులు ఆర్థిక ప్రణాళికను దెబ్బతీయవచ్చు. ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా కుటుంబ అవసరాల కోసం అదనపు ఖర్చులు చేయాల్సి రావచ్చు. ఎలాంటి ఆర్థిక హామీలు ఇవ్వకుండా ఉండటం మంచిది.
సింహ రాశి వారు కొత్త పరిచయాలు, భాగస్వామ్యాలు లేదా పెట్టుబడుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. విలాసవంతమైన ఖర్చులు పెరగడంతో పాటు ఆస్తి వ్యవహారాల్లో కూడా జాగ్రత్త అవసరం. ఇతరుల మాటలను నమ్మి డబ్బు పెట్టడం కంటే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం: కుటుంబ ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం
వృశ్చిక రాశి వారికి ఇంటి అవసరాలు, మరమ్మతులు, గృహ మార్పులు లేదా కుటుంబ సభ్యుల అవసరాల వల్ల ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. భూమి, ఇల్లు లేదా ఇతర ఆస్తులకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో ఆలస్యం లేదా వివాదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. అనవసర ప్రయాణాలను తగ్గించడం, పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేసే ముందు ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిశీలించడం మంచిది.
మకరం: డబ్బు విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు
మకర రాశి వారికి రావాల్సిన బాకీలు ఆలస్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ బాధ్యతలు, సామాజిక కార్యక్రమాలు లేదా దాతృత్వ కార్యక్రమాల వల్ల ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఈ సమయంలో ఎవరికైనా పెద్ద మొత్తంలో అప్పు ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం సాధ్యమైనంత వరకు నివారించడం మంచిది. ఖర్చులను ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకుంటే ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చు.
మీనం: ఆదాయం కంటే ఖర్చులు ఎక్కువయ్యే అవకాశం
మీన రాశి వారికి ఈ కాలంలో దూర ప్రయాణాలు, వైద్య అవసరాలు లేదా అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల అదనపు ఖర్చులు రావచ్చు. పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు, ఆర్థిక సహాయం చేసేటప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం అవసరం. ఎవరి మాటనైనా గుడ్డిగా నమ్మి డబ్బు పెట్టడం లేదా ఆస్తి ఒప్పందాలు చేసుకోవడం మంచిది కాదు. ఖర్చులను నియంత్రిస్తూ పొదుపుపై దృష్టి పెడితే ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చు.
గమనిక: ఈ వివరాలు కేవలం జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.