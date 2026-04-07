Astrology: ఏప్రిల్ 17 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి లక్కీ టైమ్ స్టార్ట్ కానుంది
Astrology: ఏప్రిల్ 17న వచ్చే అమావాస్య ఖగోళ పరంగా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం పొందుతోంది. కొన్ని ముఖ్యమైన గ్రహాలు రాశి మార్పులు వల్ల కొన్ని జ్యోతిష్య యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి.
Astrology: ఏప్రిల్ 17న వచ్చే అమావాస్య ఖగోళ పరంగా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం పొందుతోంది. అదే రోజున కొన్ని ముఖ్యమైన గ్రహాలు రాశి మార్పులు చేయడం వల్ల కొన్ని జ్యోతిష్య యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. గురు, శుక్ర గ్రహాల సంచారం ఒకవైపు జరిగితే, చంద్రుడు కుంభ రాశి నుంచి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి కలిసిరానుంది.
గ్రహాల సంచారంతో ఏర్పడుతున్న ప్రత్యేక యోగాలు
అమావాస్య రోజున గ్రహాల స్థానాల్లో వచ్చే మార్పుల కారణంగా బుధాదిత్య రాజయోగం, మంగళాదిత్య రాజయోగం వంటి శుభయోగాలు ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ యోగాలు సాధారణంగా పురోగతి, అవకాశాలు, ఆర్థిక స్థిరత్వం వంటి విషయాల్లో సహకరిస్తాయని నమ్మకం. అందువల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు దక్కే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
కర్కాటక రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ కాలం ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే అవకాశముంది. కొత్త వ్యాపార ఆలోచనలు అమలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది అనుకూల సమయంగా మారవచ్చు. పనుల్లో ఎదురయ్యే అడ్డంకులు తగ్గి పురోగతి కనిపించవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషంగా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా కొంత మెరుగుదల కనిపించవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.
కుంభ రాశి వారికి అనుకూల సమయం
కుంభ రాశి వారికి ఈ అమావాస్య సమయం మంచి మార్పులను తీసుకురావచ్చు. వ్యక్తిగత జీవితం ప్రశాంతంగా సాగేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మీడియా, కమ్యూనికేషన్ వంటి రంగాల్లో పనిచేసేవారికి గుర్తింపు పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కొంతకాలంగా ఎదురైన సమస్యలు కూడా క్రమంగా తగ్గే సూచనలు ఉన్నాయి.
తుల రాశి వారికి గౌరవం పెరిగే సూచనలు
తుల రాశి వారికి ఈ అమావాస్య తర్వాత పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం పెరగడం, వ్యక్తిగత సంబంధాలు మెరుగుపడడం వంటి మార్పులు కనిపించవచ్చు. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
ధనస్సు రాశి వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ గ్రహ యోగాలు వృత్తి పరంగా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారికి మంచి అవకాశాలు రావచ్చు. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కూడా కొత్త బాధ్యతలు లేదా పురోగతి లభించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కృషి చేసిన పనులకు ఫలితాలు కనిపించే సమయం కావచ్చు.
గమనిక: జ్యోతిష్య ఫలితాలు వ్యక్తిగత జాతకం, గ్రహస్థితులపై ఆధారపడి మారవచ్చు. అలాగే ఈ వివరాలు కేవలం జ్యోతిష్య నమ్మకం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.