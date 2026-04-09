Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున ఈ ఒక్క పని చేస్తే మీ ఇంట్లో డబ్బుకు కొదవ ఉండదు
Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ 2026 ముహూర్తం మరియు విశిష్టత గురించి తెలుసుకోండి. ఏప్రిల్ 19 మరియు 20 తేదీల్లో ఏ రోజు బంగారం కొనుగోలుకు అనువైనది? లక్ష్మీ కుబేరుల పూజ విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Akshaya Tritiya 2026: హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం వైశాఖ మాసంలోని శుక్ల పక్ష తదియ రోజును 'అక్షయ తృతీయ'గా జరుపుకుంటారు. 'అక్షయ' అంటే ఎప్పటికీ తరిగిపోనిది అని అర్థం. ఈ రోజున చేసే దానధర్మాలు, పూజలు మరియు కొనుగోళ్లు రెట్టింపు ఫలితాలను ఇస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం. 2026 సంవత్సరంలో అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు వస్తుంది? అనే సందేహాలకు పండితులు సమాధానమిస్తున్నారు.
అక్షయ తృతీయ తిథి మరియు ముహూర్తం
ఈ ఏడాది అక్షయ తృతీయ తిథి రెండు రోజులలో విస్తరించి ఉంది:
ప్రారంభం: ఏప్రిల్ 19, 2026 (ఆదివారం) ఉదయం 10:49 గంటలకు.
ముగింపు: ఏప్రిల్ 20, 2026 (సోమవారం) ఉదయం 07:27 గంటలకు.
పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఏప్రిల్ 19వ తేదీనే ప్రధానంగా పండుగను జరుపుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే తిథి ఆ రోజు మధ్యాహ్నం మరియు సాయంత్రం వేళల్లో ఎక్కువగా ఉంది.
లక్ష్మీ కుబేర పూజ - విశిష్టత
అక్షయ తృతీయ రోజున ఐశ్వర్యానికి దేవత అయిన మహాలక్ష్మి మరియు ధన రక్షకుడు కుబేరుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.
లక్ష్మీ ఆరాధన: ఈ రోజు ఇంట్లో లక్ష్మీ పూజ చేయడం వల్ల దారిద్య్రం తొలగి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.
చీపురు కొనుగోలు: అక్షయ తృతీయ రోజున కొత్త చీపురును కొనుగోలు చేయడం ఆచారంగా ఉంది. చీపురును లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు, కాబట్టి ఈ రోజు ఇంటికి కొత్త చీపురు తేవడం శుభప్రదం.
కొత్త వ్యాపారాలు: ఈ రోజున సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, అమృత సిద్ధి యోగం వంటి శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా గృహప్రవేశాలకు ఇది అత్యంత అనువైన రోజు.
బంగారం, వెండి కొనుగోలు
ఈ రోజున బంగారం లేదా వెండి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం వల్ల సంపద నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉంటుందని నమ్ముతారు. అందుకే జ్యువెలరీ షాపులు ఈ రోజున రద్దీగా ఉంటాయి. అయితే ఆభరణాలు మాత్రమే కాకుండా ఉప్పు, పప్పులు లేదా వస్త్రాలు కొనుగోలు చేసినా శుభమే జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
దానాలకు ప్రాధాన్యత
ఈ రోజున అన్నదానం, వస్త్రదానం లేదా వేసవి కాలం కాబట్టి చలివేంద్రాల ద్వారా నీటిని అందించడం వంటి పనులు చేస్తే పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.
Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. hmtv News దీన్ని ధృవీకరించలేదు.