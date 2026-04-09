Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున ఈ ఒక్క పని చేస్తే మీ ఇంట్లో డబ్బుకు కొదవ ఉండదు

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ 2026 ముహూర్తం మరియు విశిష్టత గురించి తెలుసుకోండి. ఏప్రిల్ 19 మరియు 20 తేదీల్లో ఏ రోజు బంగారం కొనుగోలుకు అనువైనది? లక్ష్మీ కుబేరుల పూజ విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Arun Chilukuri
Published on: 9 April 2026 12:25 PM IST
Akshaya Tritiya 2026: హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం వైశాఖ మాసంలోని శుక్ల పక్ష తదియ రోజును 'అక్షయ తృతీయ'గా జరుపుకుంటారు. 'అక్షయ' అంటే ఎప్పటికీ తరిగిపోనిది అని అర్థం. ఈ రోజున చేసే దానధర్మాలు, పూజలు మరియు కొనుగోళ్లు రెట్టింపు ఫలితాలను ఇస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం. 2026 సంవత్సరంలో అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు వస్తుంది? అనే సందేహాలకు పండితులు సమాధానమిస్తున్నారు.

అక్షయ తృతీయ తిథి మరియు ముహూర్తం

ఈ ఏడాది అక్షయ తృతీయ తిథి రెండు రోజులలో విస్తరించి ఉంది:

ప్రారంభం: ఏప్రిల్ 19, 2026 (ఆదివారం) ఉదయం 10:49 గంటలకు.

ముగింపు: ఏప్రిల్ 20, 2026 (సోమవారం) ఉదయం 07:27 గంటలకు.

పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఏప్రిల్ 19వ తేదీనే ప్రధానంగా పండుగను జరుపుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే తిథి ఆ రోజు మధ్యాహ్నం మరియు సాయంత్రం వేళల్లో ఎక్కువగా ఉంది.

లక్ష్మీ కుబేర పూజ - విశిష్టత

అక్షయ తృతీయ రోజున ఐశ్వర్యానికి దేవత అయిన మహాలక్ష్మి మరియు ధన రక్షకుడు కుబేరుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు.

లక్ష్మీ ఆరాధన: ఈ రోజు ఇంట్లో లక్ష్మీ పూజ చేయడం వల్ల దారిద్య్రం తొలగి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.

చీపురు కొనుగోలు: అక్షయ తృతీయ రోజున కొత్త చీపురును కొనుగోలు చేయడం ఆచారంగా ఉంది. చీపురును లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు, కాబట్టి ఈ రోజు ఇంటికి కొత్త చీపురు తేవడం శుభప్రదం.

కొత్త వ్యాపారాలు: ఈ రోజున సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, అమృత సిద్ధి యోగం వంటి శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా గృహప్రవేశాలకు ఇది అత్యంత అనువైన రోజు.

బంగారం, వెండి కొనుగోలు

ఈ రోజున బంగారం లేదా వెండి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం వల్ల సంపద నిరంతరం పెరుగుతూనే ఉంటుందని నమ్ముతారు. అందుకే జ్యువెలరీ షాపులు ఈ రోజున రద్దీగా ఉంటాయి. అయితే ఆభరణాలు మాత్రమే కాకుండా ఉప్పు, పప్పులు లేదా వస్త్రాలు కొనుగోలు చేసినా శుభమే జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

దానాలకు ప్రాధాన్యత

ఈ రోజున అన్నదానం, వస్త్రదానం లేదా వేసవి కాలం కాబట్టి చలివేంద్రాల ద్వారా నీటిని అందించడం వంటి పనులు చేస్తే పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.

Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. hmtv News దీన్ని ధృవీకరించలేదు.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

