TTD: ఇక తిరుమలలో వాటర్ బాటిల్ కోసం వెతుకులాట అక్కర్లేదు.. నీళ్లే మీ దగ్గరకు నడుచుకుంటూ వస్తాయి
TTD: తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ తీపి కబురు. వేసవి ఎండల దృష్ట్యా మొబైల్ జల ప్రసాదం ద్వారా సేవకులే నేరుగా భక్తుల వద్దకు వచ్చి తాగునీరు అందిస్తున్నారు.
TTD: కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల క్షేత్రం సమ్మర్ సెలవుల దెబ్బకు భక్తులతో పోటెత్తుతోంది. ఒకవైపు భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తూ ఉష్ణోగ్రతలు పెంచేస్తుంటే, మరోవైపు శ్రీవారి దర్శనం కోసం గంటల తరబడి వేచి చూస్తున్న భక్తులు ఉక్కబోతతో అల్లాడిపోతున్నారు. భక్తుల కష్టాలను గుర్తించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. దాహంతో అలమటించే భక్తుల కోసం నీటి కేంద్రాల దాకా వెళ్లే పని లేకుండా, నేరుగా వారి వద్దకే వెళ్లి చల్లని నీటిని అందించే సరికొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
తిరుమల కొండపై ఎండ తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భక్తులకు తాగునీటి సౌకర్యాన్ని మరింత చేరువ చేయాలని టీటీడీ అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం మొబైల్ జల ప్రసాదం అనే సరికొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. సాధారణంగా భక్తులు తాగునీటి కోసం క్యూ లైన్లు వదిలి కౌంటర్ల వద్దకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు శ్రీవారి సేవకులే నేరుగా భక్తుల వద్దకు వెళ్లి నీటిని అందిస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 15 లీటర్ల వాటర్ క్యాన్లను భుజాలకు తగిలించుకుని, రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ స్టీల్ గ్లాసుల్లో భక్తులకు చల్లని జల ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేస్తున్నారు.
మూడు షిఫ్టుల్లో 60 మంది సేవకులు
ఈ వినూత్న కార్యక్రమం కోసం టీటీడీ సుమారు 60 మంది శ్రీవారి సేవకులను ప్రత్యేకంగా నియమించింది. వీరు మూడు షిఫ్టుల్లో 24 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా భక్తులకు సేవలు అందిస్తారు. ఆలయం లోపల, బయట, మాడ వీధులు, క్యూ లైన్లలో ఎక్కడ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడ ఈ సేవకులు ప్రత్యక్షమవుతారు. గత వైకుంఠ ఏకాదశి సమయంలో ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ విధానానికి భక్తుల నుంచి భారీ స్పందన రావడంతో, ఇప్పుడు వేసవి దృష్ట్యా దీనిని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ నిషేధం అమలులో ఉన్నందున, ఎక్కడా పేపర్ కప్పులు వాడకుండా కేవలం శుభ్రమైన స్టీల్ గ్లాసులనే ఉపయోగిస్తున్నారు.
అన్న ప్రసాద కేంద్రాల విస్తరణ
కేవలం నీటితోనే సరిపెట్టకుండా భక్తుల ఆకలి తీర్చడానికి కూడా టీటీడీ మరిన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. కొండపై ప్రధాన అన్న ప్రసాద కేంద్రంతో పాటు, భక్తులు ఎక్కువగా వేచి ఉండే ప్రాంతాల్లో కూడా అన్న ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేసేలా కౌంటర్లను పెంచింది. శ్రీవారి సేవకుల సహకారంతో క్యూ కాంప్లెక్స్లలో ఉన్న భక్తులకు అల్పాహారం, పాలు, అన్న ప్రసాదం ఎప్పటికప్పుడు అందుతున్నాయి. ఎండల వల్ల భక్తులు నీరసించిపోకుండా ఉండేందుకు ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు కూడా అందుబాటులో ఉంచేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ప్లాస్టిక్ రహిత క్షేత్రం దిశగా
తిరుమల కొండపై పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా టీటీడీ ఇప్పటికే ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లను నిషేధించింది. భక్తులు గాజు సీసాలను కొనుగోలు చేసి వాటిలో జల ప్రసాదాన్ని నింపుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. అయితే, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు క్యూ లైన్లలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటానికే ఈ మొబైల్ వాటర్ సర్వీస్ ఎంతగానో తోడ్పడుతోంది. టీటీడీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై సామాన్య భక్తులు ప్రశంసల జల్లు కురుపిస్తున్నారు. శ్రీనివాసుడి దర్శనానికి వచ్చే వారికి సౌకర్యవంతమైన వాతావరణం కల్పించడంలో అధికారులు సక్సెస్ అయ్యారని చెప్పవచ్చు.