Published on: 8 April 2026 6:59 PM IST
Guntur
Guntur: భద్రతపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి.. టోల్ ప్లాజా వద్ద మంత్రి తనిఖీలు

Guntur: రాష్ట్రంలో రవాణా భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో నేడు బుధవారం సాయంత్రం 8.00 గంటలకు గుంటూరు ఖాజా టోల్ ప్లాజా వద్ద రాష్ట్ర రవాణా, యువజన & క్రీడాశాఖ మంత్రి పలు బస్సులపై ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించనున్నారు. ప్రయాణికుల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ చేపడుతున్న ఈ చర్యలకు ప్రస్తుతం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత పెరిగింది.

ఈ తనిఖీలలో ప్రధానంగా బస్సుల భద్రతా ప్రమాణాలపై దృష్టి సారించనున్నారు. వాహనాల ఫిట్‌నెస్, బ్రేక్ సిస్టమ్, లైటింగ్, ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్‌లు వంటి అంశాలను సమగ్రంగా పరిశీలించనున్నారు. అలాగే డ్రైవర్లు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు కచ్చితంగా పాటిస్తున్నారా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా సమీక్షించనున్నారు. డ్రైవింగ్ సమయంలో మద్యపానం, అలసట, వేగ నియంత్రణ వంటి అంశాలపై ప్రత్యేకంగా తనిఖీలు జరుగనున్నాయి.

ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు కూడా ఈ తనిఖీలలో ముఖ్య అంశంగా ఉండనున్నాయి. బస్సుల్లో కూర్చునే సదుపాయం, పరిశుభ్రత, టికెట్ విధానం, భద్రతా సూచనలు వంటి అంశాలను పరిశీలించి, లోపాలు ఉన్న చోట వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు మంత్రి సూచించనున్నారు.

ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల నేపథ్యంలో రవాణా భద్రతపై ప్రభుత్వం మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ తరహా ఆకస్మిక తనిఖీల ద్వారా నిబంధనలు పాటించని వాహనాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. దీంతో ప్రయాణికుల ప్రాణ భద్రతను కాపాడడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది.

గుంటూరు ఖాజా టోల్ ప్లాజా వద్ద జరుగనున్న ఈ తనిఖీలు రాష్ట్రంలో రవాణా వ్యవస్థను మరింత సురక్షితంగా మార్చే దిశగా కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఈ చర్యలతో రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గి, ప్రజలకు నమ్మకమైన ప్రయాణ సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

