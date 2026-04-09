Alluri District: సెల్ఫీ సరదా.. ముగ్గురు విద్యార్థినుల ప్రాణాలు తీసింది!
Alluri District: అల్లూరి జిల్లా అనంతగిరి మండలంలో విషాదం. సెల్ఫీ తీసుకుంటూ జలపాతంలో పడి ముగ్గురు ఇంటర్ విద్యార్థినులు మృతి చెందారు.
Alluri District: విహారయాత్రలో భాగంగా తీసుకున్న ఒక చిన్న సెల్ఫీ ముగ్గురు ఆడపిల్లల నిండు ప్రాణాలను బలిగొంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అనంతగిరి మండలం మూలగుమ్మి వద్ద గురువారం జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ముగించుకుని సంతోషంగా గడపడానికి వెళ్లిన వారు శవాలై తిరిగిరావడంతో ఆయా కుటుంబాల్లో తీరని శోకం నెలకొంది.
జరిగిన ఘటన వివరాలు:
హుకుంపేట మండలం జుంబువలస గ్రామానికి చెందిన నలుగురు స్నేహితులు త్రిష, రత్నకుమారి, పవిత్ర మరియు అంజలి కలిసి అనంతగిరి మండలంలోని మూలగుమ్మి జలపాతాన్ని సందర్శించారు. జలపాతం వద్ద నీటి హోరును ఆస్వాదిస్తూ, అందమైన లోయల నేపథ్యంలో సెల్ఫీ దిగేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో కాలు జారి నలుగురూ ఒక్కసారిగా జలపాతంలో పడిపోయారు.
త్రిష (17), రత్నకుమారి (16), పవిత్ర (16). వీరు ముగ్గురూ నీట మునిగి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అంజలి అనే బాలికను స్థానికులు కాపాడగలిగారు. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో అనంతగిరి మండలం లుంగపర్తి ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
మృతులంతా ఇటీవలె ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు రాసి ఫలితాల కోసం వేచి చూస్తున్నారు. పరీక్షల ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు జలపాతానికి వెళ్లిన వారు ఇలా మృత్యువాత పడటం గ్రామస్తులను కలచివేస్తోంది. స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను వెలికితీశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పర్యాటక ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా జలపాతాలు మరియు కొండల వద్ద సెల్ఫీలు తీసుకునేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నారు.