Yanamala Ramakrishnudu: మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడుకు అస్వస్థత
Yanamala Ramakrishnudu: తెలుగుదేశం పార్టీ రాజకీయ దిగ్గజం, మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. గుండె సంబంధిత సమస్యతో హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆయనకు వైద్యులు అత్యవసర చికిత్స అందించారు. ప్రస్తుతం ఆయన కోలుకుంటున్నారని, ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని యనమల కార్యాలయం అధికారికంగా వెల్లడించింది.
యాంజియోగ్రామ్ నిర్వహణ.. స్టెంట్ అమరిక
గత కొన్ని రోజులుగా స్వల్ప అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న యనమల రామకృష్ణుడు, వైద్యుల సలహా మేరకు హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ప్రాథమిక తనిఖీల అనంతరం, ఆయనకు గుండె సంబంధిత సమస్య ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. నిన్న ఆయనకు యాంజియోగ్రామ్ పరీక్ష నిర్వహించిన వైద్య నిపుణులు, గుండె రక్తనాళాల్లో అవరోధాలను తొలగించేందుకు ఒక స్టెంట్ అమర్చినట్లు సమాచారం. శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం ఆయనను ప్రత్యేక పర్యవేక్షణలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నామని వైద్యులు తెలిపారు.
అభిమానులు, కార్యకర్తలకు యనమల సందేశం
తమ అభిమాన నాయకుడు ఆసుపత్రిలో చేరారన్న వార్త తెలియగానే తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో యనమల రామకృష్ణుడు స్వయంగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసి అందరినీ శాంతింపజేశారు. వైద్యుల సూచనల మేరకే తాను చికిత్స పొందుతున్నానని, ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం తాను పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉన్నానని, త్వరలోనే డిశ్చార్జ్ అయ్యి ప్రజల ముందుకు వస్తానని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దు
సోషల్ మీడియాలో తన ఆరోగ్యంపై జరుగుతున్న కొన్ని తప్పుడు ప్రచారాల పట్ల యనమల అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అవాస్తవాలను ప్రచారం చేసి కార్యకర్తలను భయాందోళనలకు గురిచేయవద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు ధైర్యంగా ఉండాలని, తాను సంపూర్ణంగా కోలుకుంటున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మరికొద్ది రోజులు విశ్రాంతి తీసుకున్న అనంతరం ఆయన తిరిగి క్రియాశీల రాజకీయాల్లో పాల్గొననున్నారు.