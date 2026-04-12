Nellore: భక్తిశ్రద్ధలతో శంఖుస్థాపన మహోత్సవం.. పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే
Nellore: కలిగిరి మండల కేంద్రంలో శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థాన శంఖుస్థాపన ఘనంగా జరిగింది.
Nellore: కలిగిరి మండల కేంద్రంలో శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థాన శంఖుస్థాపన మహోత్సవం భక్తి, శ్రద్ధ, ఆధ్యాత్మికతల సమ్మేళనంగా ఘనంగా నిర్వహించబడింది. ఈ పవిత్ర కార్యక్రమానికి ఉదయగిరి శాసనసభ్యులు కాకర్ల సురేష్ విచ్చేసి, స్వామివారికి భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు, అర్చనలు నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణం భక్తులతో కళకళలాడుతూ, మంత్రోచ్చారణల నడుమ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం అలుముకుంది. గ్రామస్థులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో హాజరై ఈ శుభకార్యాన్ని మరింత వైభవంగా నిలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కాకర్ల సురేష్ మాట్లాడుతూ..
పరమశివుడి కృప కలిగిరి మండలంలోని ప్రతి కుటుంబంపై ఎల్లప్పుడూ నిలిచి ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. స్వామివారి దీవెనలతో ప్రజల జీవితాల్లో శాంతి, సౌఖ్యం, ఆనందం నిండాలని, రైతులు పాడిపంటలతో సమృద్ధిగా వర్ధిల్లాలని కోరుకున్నారు.
అలాగే ఈ దేవస్థానం నిర్మాణం పూర్తయిన తరువాత ఇది ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెంది, ప్రాంత ప్రజల ఆత్మీయ విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భక్తి మార్గంలో నడుస్తూ సమాజంలో సత్సంకల్పాలు పెంపొందాలని, అందరూ కలిసికట్టుగా అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు సాగాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.