Pawan Kalyan: నాకు ఏ మాత్రం అర్హతలేదు: పవన్ కళ్యాణ్
Pawan Kalyan: విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో జరిగిన మెగా కల్చరల్ ఫెస్టివల్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తాను యూనివర్సిటీలకు రావడానికి అర్హుడు కాదని చెప్పడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. యువతతో నేరుగా మాట్లాడిన ఆయన, వారి పాత్రపై స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చారు. విద్య, నాయకత్వం, సమాజ బాధ్యతలపై చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా కూడా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
విశాఖలో మెగా సాంస్కృతిక వేడుకలో పవన్ ప్రసంగం
విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో బుధవారం ఘనంగా మెగా సాంస్కృతిక వేడుక నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సభలో మాట్లాడారు. తనను ప్రేమతో ఆహ్వానించినందుకే వచ్చానని, అసలు యూనివర్సిటీలకు రావడానికి తాను అర్హుడిని కాదని చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు.
యువత ప్రశ్నలు కఠినమవుతున్నాయి
ప్రస్తుతం యువత ఆలోచనలు, ప్రశ్నలు చాలా గాఢంగా, లోతుగా ఉంటున్నాయని పవన్ అన్నారు. రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో యువత పాత్ర అత్యంత కీలకమని స్పష్టం చేశారు. యువత తమ ఆలోచనలను పరిష్కార మార్గాలుగా మార్చాలని సూచించారు. బలమైన నమ్మకం, నిరంతర కృషి, నిబద్ధతతో ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు.
చదువు లేకపోయినా జ్ఞానం సాధ్యమే
తాను యూనివర్సిటీ విద్యను పొందలేదని పవన్ గుర్తు చేశారు. అయినప్పటికీ పీహెచ్డీ విద్యార్థిలా పుస్తకాలు చదువుతానని చెప్పారు. సాంప్రదాయ విద్య లేకపోవడం తనకు కొన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడిందని తెలిపారు. చదివిన విద్య ఎప్పుడూ వృథా కాదని యువతకు సూచించారు.
భగత్సింగ్ వంటి త్యాగాలు ప్రేరణ
భావితరం తనను రాజకీయాల్లోకి తీసుకువచ్చిందని పవన్ వెల్లడించారు. చిన్న వయసులోనే ప్రాణాలు అర్పించిన భగత్సింగ్ వంటి మహనీయులను స్పూర్తిగా తీసుకోవాలని సూచించారు. సమాజంలో మార్పు కోసం తాను కూడా పోరాటం ప్రారంభించానని తెలిపారు.
రాజకీయాలపై పవన్ స్పష్టమైన అభిప్రాయం
సమాజం భయంతో ముడుచుకుపోయిన సమయంలో తాను రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టానని పవన్ చెప్పారు. ఓటమికి సిద్ధపడి ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నానని పేర్కొన్నారు. ఎవరి నాయకత్వం నచ్చకపోయినా ప్రశ్నించే ధైర్యం ఉండాలని యువతకు సూచించారు. పార్టీల సిద్ధాంతాలు ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని ప్రజలు విశ్లేషించాలన్నారు.
వాస్తవిక దృక్పథం అవసరం
వాస్తవిక దృక్పథం లేకుండా ఏ సిద్ధాంతాన్నైనా అనుసరించడం ప్రమాదకరమని పవన్ హెచ్చరించారు. అటువంటి మార్గాల్లో నడిచి చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని గుర్తు చేశారు. తాను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా రాజకీయాల్లో నలిగి, అనుభవంతో మాట్లాడుతున్నానని అన్నారు.