Amaravati: ఏపీలో గుంతల రహిత రహదారులు.. సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు!

Published on: 8 April 2026 3:36 PM IST
Amaravati: రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మౌలిక వసతులే బలమైన పునాది అనే దృక్కోణంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రహదారులు & భవనాలు, రవాణాశాఖలపై సచివాలయంలో కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రహదారుల నిర్వహణ, పాత్‌హోల్ ఫ్రీ రోడ్లు, ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల వినియోగం వంటి కీలక అంశాలపై ఈ సమావేశంలో విస్తృతంగా చర్చించారు. మంత్రులు బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి, మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, రవాణాశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణబాబు, ఆర్టీసీ ఎండీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం తదితర ఉన్నతాధికారులు సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలోని రహదారుల పరిస్థితిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 45 వేల కిలోమీటర్లకు పైగా విస్తరించి ఉన్న రహదారుల నిర్వహణ పటిష్టంగా ఉండాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రహదారులపై ఎక్కడా గుంతలు లేకుండా పాత్‌హోల్ ఫ్రీ రోడ్లుగా మార్చడం అత్యవసరమని, ఇందుకోసం నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరమని అధికారులకు సూచించారు. ప్రజలు రోజువారీ ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులు పడకుండా రహదారులు సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

విభిన్న ప్రాంతాల్లో భౌగోళిక పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని రహదారుల నిర్మాణం జరగాలని సీఎం సూచించారు. కొండప్రాంతాలు, తీరప్రాంతాలు, వరదలకు గురయ్యే ప్రాంతాలు వంటి భౌగోళిక భిన్నతలను అధ్యయనం చేసి, దానికి అనుగుణంగా నాణ్యమైన రహదారులు నిర్మించాలని పేర్కొన్నారు. దీని ద్వారా రహదారుల నిలకడ పెరగడమే కాకుండా, మరమ్మతుల ఖర్చు కూడా తగ్గుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

మెరుగైన రహదారులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటేనే అభివృద్ధి వేగంగా జరుగుతుందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణాలకు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల రవాణా నుంచి పరిశ్రమల అభివృద్ధి వరకు ప్రతి రంగానికి రహదారులు కీలకమని తెలిపారు. అందుకే రహదారుల నిర్మాణం, నిర్వహణలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదని హెచ్చరించారు.

ఇక రవాణా రంగంలో ఆధునికతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల వినియోగంపై కూడా సీఎం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. ప్రజా రవాణాను అతి తక్కువ వ్యయంతో అందించేందుకు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కీలకమని పేర్కొన్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు ఇంధన వ్యయాన్ని తగ్గించడంలో ఇవి ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దశలవారీగా ఈవీ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.

ఆర్టీసీ సేవలను మరింత మెరుగుపరచేందుకు సాంకేతికత వినియోగాన్ని పెంచాలని కూడా సీఎం సూచించారు. ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా కొత్త విధానాలను అమలు చేయాలని చెప్పారు. రవాణా రంగంలో మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు సాగాలని సూచించారు.

సమీక్షలో అధికారులు తమ తమ శాఖల పనితీరును వివరించారు. రహదారుల నిర్మాణంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు, నిధుల వినియోగం, భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై చర్చించారు. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల అమలులో ఎదురయ్యే సవాళ్లు, వాటి పరిష్కార మార్గాలపై కూడా అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు.

ఈ సమీక్ష సమావేశం ద్వారా రాష్ట్రంలో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందో స్పష్టమైంది. ప్రజలకు సౌకర్యవంతమైన రహదారులు, అందుబాటులో ఉండే ప్రజా రవాణా అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. రహదారుల నాణ్యత, రవాణా సేవల మెరుగుదల ద్వారా రాష్ట్ర అభివృద్ధిని మరింత వేగవంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సంకల్పం వ్యక్తం చేశారు.

CM Chandrababu NaiduBC Janardhan ReddyMandipalli Ramprasad ReddyAndhra Pradesh
