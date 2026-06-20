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Chandrababu: బాబారామ్‌దేవ్‌తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు యోగా.. ఉండవల్లిలో 'యోగాంధ్ర' జోష్!

Chandrababu: ఉండవల్లి గుహల వద్ద ఘనంగా నిర్వహించిన 'యోగాంధ్ర' కార్యక్రమంలో బాబా రామ్‌దేవ్‌తో కలిసి యోగాసనాలు వేసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.

Arun Chilukuri
Updated on: 20 Jun 2026 12:32 PM IST
Chandrababu
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Chandrababu: బాబారామ్‌దేవ్‌తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు యోగా.. ఉండవల్లిలో 'యోగాంధ్ర' జోష్!

Chandrababu: యోగా సాధన ద్వారా యోగా గురు బాబా రామ్‌దేవ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కొనియాడారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకల నేపథ్యంలో గుంటూరు జిల్లా ఉండవల్లి గుహల పరిసర ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన 'యోగాంధ్ర' కార్యక్రమంలో సీఎం ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బాబా రామ్‌దేవ్‌తో కలిసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా యోగా సాధన చేశారు. అనంతరం రామ్‌దేవ్ శిక్షణలో భక్తులు, యోగా సాధకులు చేసిన పలు ఆసనాలను సీఎం ఆసక్తిగా తిలకించారు.

ఈ వేదికపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రసంగిస్తూ.. "బాబా రామ్‌దేవ్‌ గారు అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలరు. అంతటి సంకల్ప బలం ఉన్న వ్యక్తి ఆయన. అంతరించిపోతున్న యోగా విద్యకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అత్యున్నత గుర్తింపు తెచ్చిన ఘనత బాబా రామ్‌దేవ్‌కే దక్కుతుంది. యోగా అనేది మన భారతీయ సంప్రదాయం, పూర్వీకులు మనకు అందించిన విజ్ఞానం మరియు అపురూపమైన వారసత్వ సంపద" అని స్పష్టం చేశారు.

ప్రస్తుత ఆధునిక సమాజంలో యువత విపరీతమైన పోటీ ప్రపంచంలో ఉంటూ, తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిని (Stress) ఎదుర్కొంటోందని సీఎం ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నేటి తరానికి కేవలం సాంకేతికత (Technology) మాత్రమే సరిపోదని.. ఆ సాంకేతికతకు ఆధ్యాత్మికత తోడైతేనే అద్భుతాలు సాధించగలరని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 190కి పైగా దేశాలు భారతీయ యోగాను అనుసరిస్తున్నాయని గుర్తు చేశారు. దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అతిపెద్ద 'ఆధ్యాత్మిక హబ్' (Spiritual Hub) గా మార్చడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. చారిత్రాత్మక నేపథ్యం ఉన్న ఉండవల్లి కొండల వద్ద ఈ యోగా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం చాలా అందమైన, ఆహ్లాదకరమైన ఆలోచన అని నిర్వాహకులను అభినందించారు.

ఈ సందర్భంగా రాజధాని అమరావతి నిర్మాణాన్ని చంద్రబాబు ప్రస్తావించారు. అమరావతి ప్రజా రాజధాని కోసం 29 వేల మంది రైతులు ముందుకు వచ్చి, ఏకంగా 33 వేల ఎకరాల భూమిని త్యాగం చేశారని వారిని స్మరించుకున్నారు. అలాగే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఐక్యరాజ్యసమితిని (UN) ఒప్పించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా నిర్వహించేలా చేయడం భారతీయులందరికీ గర్వకారణమన్నారు. యోగాతో పాటు రాష్ట్రంలో ప్రకృతి సేద్యాన్ని (Natural Farming) తమ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తోందని.. ప్రస్తుతం ఏపీలో సుమారు 20 లక్షల ఎకరాల్లో రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వెల్లడించారు.

ఈ వైభవంగా జరిగిన 'యోగాంధ్ర' కార్యక్రమంలో పలువురు మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు మరియు వేలాది మంది యోగా ప్రేమికులు పాల్గొని విజయవంతం చేశారు.


UndavalliYogandhra programChandrababu NaiduBaba Ramdev
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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