Amaravati: బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీయన్ మాధవ్ సీఎం చంద్రబాబుతో కీలక భేటీ

Amaravati: అమరావతిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసిన బీజేపీ నేత పి.వి.ఎన్. మాధవ్, హోం గార్డుల బదిలీలు మరియు తీర ప్రాంత మత్స్యకారుల సమస్యలను వివరించారు.

HARIKISHAN
Published on: 8 April 2026 7:10 PM IST
Amaravati: అమరావతిలో హోం గార్డుల సంక్షేమం, తీర ప్రాంత మత్స్యకారుల సమస్యలు మరోసారి ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు పీవీయన్ మాధవ్ భేటీలో ఈ రెండు కీలక అంశాలు ప్రాధాన్యంగా ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. సమస్యలను వివరించిన మాధవ్‌కు సీఎం సానుకూలంగా స్పందిస్తూ, శాశ్వత పరిష్కారం కోసం చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

రాష్ట్ర విభజన అనంతరం హోం గార్డులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు ఇంకా పూర్తిగా పరిష్కారం కాలేదు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న పలువురు హోం గార్డుల కుటుంబాలు తెలంగాణలో ఉండగా, తెలంగాణలో పనిచేస్తున్న వారి కుటుంబాలు ఏపీలో ఉన్నాయి. దీంతో వారు కుటుంబాలకు దూరంగా ఉండాల్సి వస్తోంది. ఈ పరిస్థితి కారణంగా వ్యక్తిగతంగా, ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సుమారు 200 మంది తెలంగాణ హోం గార్డులు ఏపీలో, అలాగే 200 మంది ఏపీ హోం గార్డులు తెలంగాణలో పనిచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ నేపథ్యంలో పరస్పర ప్రాతిపదికన బదిలీలు చేపడితే హోం గార్డుల సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని సూచనలు వచ్చాయి. ఈ ప్రతిపాదనపై సీఎం చంద్రబాబు సానుకూలంగా స్పందించడం హోం గార్డుల్లో ఆశలు నింపుతోంది. రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల మధ్య చర్చలు జరిపి త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

ఇక తీర ప్రాంత మత్స్యకారుల సమస్య మరింత సున్నితంగా మారింది. నెల్లూరు, ఒంగోలు, బాపట్ల ప్రాంతాల్లోని మత్స్యకారులు ఇటీవలి కాలంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన కడలూరు, కారేకల్ ప్రాంతాల మత్స్యకారులు అక్రమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సముద్ర జలాల్లోకి ప్రవేశించి చేపల వేట నిర్వహిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆధునిక స్పీడ్ బోట్లతో పెద్ద ఎత్తున చేపలు పట్టడం వల్ల స్థానిక మత్స్యకారుల జీవనోపాధి దెబ్బతింటోంది.

ఈ అక్రమ ప్రవేశాలు శాంతిభద్రతల సమస్యలకు కూడా దారి తీస్తున్నాయి. ఇటీవల నెల్లూరు జిల్లా జువ్వలదిన్నె వద్ద జరిగిన ఘటనలో స్థానికులు తమిళనాడు బోట్లను నిర్భందించడం ఉద్రిక్తతలకు కారణమైంది. అయితే ఆ బోట్లను తిరిగి విడుదల చేయడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల సమస్య మరింత తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం ఉందని మత్స్యకారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ అంశంపై స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మత్స్యకారుల సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతామని స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే తమిళనాడు ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. అలాగే తీర భద్రతను బలోపేతం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. హోం గార్డుల సంక్షేమం, తీర ప్రాంత మత్స్యకారుల రక్షణ అంశాలు ప్రభుత్వానికి కీలక సవాళ్లుగా మారాయి. సీఎం ఇచ్చిన హామీలు అమలు దశకు చేరితే, ఈ రెండు వర్గాలకు ఊరట లభించడంతో పాటు ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై విశ్వాసం మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది.

CM Chandrababu NaiduPVN Madhav BJPAndhra Pradesh
Related Stories
