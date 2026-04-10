AP Cabinet Meeting : నేడు ఏపీ కేబినెట్ కీలక భేటీ.. రూ.39 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు పచ్చజెండా
AP Cabinet Meeting : నేడు ఏపీ కేబినెట్ కీలక భేటీ జరుగనుంది. అమరావతి రాజధాని చట్టబద్ధతపై కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు తెలుపనున్నారు. రూ. 39 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, క్వాంటమ్ వ్యాలీ, జోనల్ వ్యవస్థపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు.
AP Cabinet Meeting : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో నేడు అత్యంత కీలకమైన రోజు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర సచివాలయంలో మంత్రుల బృందం భేటీ కానుంది. అమరావతి రాజధానికి కేంద్రం చట్టబద్ధత కల్పించిన చారిత్రాత్మక సందర్భంలో జరుగుతున్న ఈ సమావేశంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. పెట్టుబడుల వరద, పాలనాపరమైన సంస్కరణలు, భవిష్యత్ రాజకీయ వ్యూహాలపై ఈ కేబినెట్ సమావేశం దిశానిర్దేశం చేయనుంది.
అమరావతికి చట్టబద్ధత - కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటు సాక్షిగా చట్టబద్ధత కల్పించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ అద్భుత ఘట్టంపై రాష్ట్ర కేబినెట్ ప్రత్యేకంగా చర్చించి, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ తీర్మానం చేయనుంది. అమరావతి నిర్మాణం వేగవంతం చేసేందుకు అవసరమైన నిధుల సమీకరణ, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై ముఖ్యమంత్రి మంత్రులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.
పెట్టుబడుల వరద - రూ.39,436 కోట్ల ప్రాజెక్టులు
రాష్ట్ర పారిశ్రామికాభివృద్ధే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. 16వ స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బోర్డ్ (SIPB) సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు నేడు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది. మొత్తం 31 భారీ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రూ.39,436 కోట్ల పెట్టుబడులు ఏపీకి రానున్నాయి. దీని ద్వారా వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ముఖ్యంగా అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా అత్యున్నత సాంకేతిక సంస్థలను రాష్ట్రానికి రప్పించేందుకు ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మూడు కీలక సంస్థలకు భూములు కేటాయించనున్నారు.
పాలనాపరమైన సంస్కరణలు - విద్యా, ఉద్యోగ రంగాలు
విద్యా రంగంలో సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుడుతూ, ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల్లో ఫీజుల నియంత్రణ కోసం ఫీజు రెగ్యులేటరీ కమిటీ (FRC) ఏర్పాటుకు సంబంధించి ఆర్డినెన్స్ను కేబినెట్ ఆమోదించనుంది. అలాగే, ఉద్యోగుల బదిలీలు, నియామకాల్లో పారదర్శకత కోసం 28 జిల్లాలను కలుపుతూ జోనల్, మల్టీ జోనల్ వ్యవస్థను ఖరారు చేయనున్నారు. దీనివల్ల స్థానికులకు ఉద్యోగ అవకాశాల్లో ప్రాధాన్యత లభించనుంది.
రాజకీయ వ్యూహాలు - సోషల్ మీడియాపై నిఘా
అధికారిక సమావేశం ముగిసిన అనంతరం, తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులతో చర్చించనున్నారు. ముఖ్యంగా విపక్షాల విమర్శలను తిప్పికొట్టడం, సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని అడ్డుకోవడంపై కీలక సూచనలు చేయనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న తరుణంలో, ప్రభుత్వ విజయాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలని మంత్రులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించనున్నారు.