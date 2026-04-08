Amaravati: ఏపీ పర్యాటక రంగంలో కొత్త శకం.. ఇక అంతర్జాతీయ క్రియేటివ్ హబ్!
Amaravati: ముంబయిలో జరిగిన 21వ HICSA కాన్ఫరెన్స్లో మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక రంగంపై కీలక ప్రసంగం చేశారు.
Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రపంచ స్థాయి పర్యాటక, సృజనాత్మక ఆర్థిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో కూటమి ప్రభుత్వం దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ దిశగా రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ చేపడుతున్న చర్యలు దేశవ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ముంబయిలో నిర్వహించిన 21వ హోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్ఫరెన్స్ సౌత్ ఏషియా (HICSA) వేదికగా మంత్రి దుర్గేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్ దిశను స్పష్టంగా వివరించారు. ముఖ్యంగా అమరావతిని కేవలం పరిపాలనా రాజధానిగా కాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రియేటివ్ ఎకానమీ హబ్గా అభివృద్ధి చేయాలన్న దిశగా వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలను వెల్లడించారు.
*అమరావతి నగరం నుంచి క్రియేటివ్ హబ్ వైపు*
మంత్రి కందుల దుర్గేష్ స్పష్టం చేసిన ముఖ్య అంశం అమరావతి భవిష్యత్తు. “అమరావతి కేవలం నగరం కాదు… ఇది భావి తరాల కోసం సృజనాత్మక కేంద్రం” అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యాటక రంగం మారుతున్న నేపథ్యంలో, కేవలం సందర్శనలకే పరిమితం కాకుండా అనుభూతిని అందించే ‘ఎక్స్పీరియన్స్ ఎకానమీ’ వైపు రాష్ట్రం అడుగులు వేస్తోందని తెలిపారు. అంటే పర్యాటకులు ఒక ప్రదేశాన్ని చూసి వెళ్లిపోవడం కాకుండా, ఆ ప్రదేశపు సంస్కృతి, చరిత్రను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
*అంతర్జాతీయ సంస్థలతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం*
ఈ కాన్ఫరెన్స్లో మంత్రి దుర్గేష్ అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థలతో కీలక చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్, రెడ్ బుల్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలతో భాగస్వామ్యానికి పునాది పడింది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా రాష్ట్రంలోని పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు గ్లోబల్ బ్రాండింగ్ లభించే అవకాశం ఉంది. నెల రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో ఈ సంస్థలతో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అవకాశముందని మంత్రి వెల్లడించారు.
*స్టోరీటెల్లింగ్ కారిడార్: మూడు నగరాల అనుసంధానం*
అమరావతి, విశాఖపట్నం, తిరుపతి నగరాలను కలుపుతూ ఒక భారీ ‘స్టోరీటెల్లింగ్ కారిడార్’ను అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రణాళికను మంత్రి ప్రకటించారు. ఈ కారిడార్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక వైభవం, ఆధ్యాత్మికత, చరిత్రను ఆధునిక సాంకేతికతల ద్వారా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనున్నారు. ఇది పర్యాటక రంగంలో కొత్త ట్రెండ్గా నిలవనుంది.
*హోలోగ్రాఫిక్ టెక్నాలజీతో కొత్త అనుభూతి*
పర్యాటక రంగంలో సాంకేతికత వినియోగానికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. హోలోగ్రాఫిక్ స్టోరీటెల్లింగ్, ఇమ్మర్సివ్ డిజైన్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతలతో సందర్శకులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని అందించనున్నారు. అంటే చారిత్రక కథలను ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నట్టు, అనుభవిస్తున్నట్టు పర్యాటకులకు అనిపించే విధంగా డిజిటల్ ప్రదర్శనలు రూపొందించబడతాయి.
*స్పోర్ట్స్ టూరిజం వైపు అడుగులు*
రెడ్ బుల్ వంటి సంస్థలతో భాగస్వామ్యం ద్వారా స్పోర్ట్స్ టూరిజాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. క్రీడలు, అడ్వెంచర్ కార్యకలాపాలు, యువతకు అనుకూలమైన ప్రోగ్రామ్ల ద్వారా రాష్ట్రాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రోత్సహించనున్నారు. ఇది యువతకు కొత్త అవకాశాలను తీసుకురానుంది.
*పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు ప్రత్యేక దృష్టి*
పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రణాళికలు అమలు చేస్తోంది. కొత్త పర్యాటక పాలసీ 2024-29 ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు పలు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. పారిశ్రామిక హోదా కల్పించడం ద్వారా పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు దీర్ఘకాలిక లాభాలు చేకూరనున్నాయి.
*ఉపాధి, ఆర్థిక వృద్ధికి బాటలు*
ఈ ప్రాజెక్టుల అమలు ద్వారా రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుతాయి. హోటల్స్, ట్రావెల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, డిజిటల్ కంటెంట్ వంటి అనేక రంగాల్లో ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయి. దీర్ఘకాలంలో ఇది రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధికి కీలకంగా మారుతుంది.
*ప్రభుత్వ దృక్పథం: గ్లోబల్ ప్లాట్ఫారమ్గా ఏపీ*
మంత్రి దుర్గేష్ పేర్కొన్నట్టుగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు సంప్రదాయ పర్యాటక విధానాల నుంచి బయటపడి గ్లోబల్ కంటెంట్ ప్లాట్ఫారమ్గా ఎదగడానికి సిద్ధంగా ఉంది. సంస్కృతి, కథనాలు, సాంకేతికత ఇవన్నీ కలిపి ఒక కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది.
*సమగ్ర అభివృద్ధి వైపు అడుగులు*
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. మౌలిక వసతులు, పెట్టుబడులు, సాంకేతికత—all అంశాలను సమన్వయం చేస్తూ రాష్ట్రాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబెట్టే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
అమరావతిని క్రియేటివ్ ఎకానమీ హబ్గా అభివృద్ధి చేయడం కేవలం ఒక ప్రాజెక్ట్ కాదు—ఇది రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చే దిశగా తీసుకున్న భారీ అడుగు. పర్యాటకం, సాంకేతికత, సంస్కృతి—all రంగాలను కలిపి ఒక సమగ్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. అంతర్జాతీయ సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలు, కొత్త ఆలోచనలు, ఆధునిక టెక్నాలజీ కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ను గ్లోబల్ మ్యాప్పై మరింత బలంగా నిలబెట్టనున్నాయి.