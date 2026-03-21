Mulapeta Port: పోర్టుకు పోదాం రండి.. అదనపు భూసేకరణపై తిలక్ సమరశంఖం
Mulapeta Port: శ్రీకాకుళం జిల్లా మూలపేట పోర్టు వద్ద అదనపు భూసేకరణను నిరసిస్తూ ఈనెల 30న 'పోర్టుకు పోదాం రండి' కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు పేరాడ తిలక్ ప్రకటించారు.
టెక్కలి: శ్రీకాకుళం జిల్లా అభివృద్ధి కోసం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హయాంలో ప్రారంభమైన మూలపేట పోర్టు పనులను ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అడ్డుకుంటోందని వైఎస్ఆర్సిపి టెక్కలి నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ పేరాడ తిలక్ మండిపడ్డారు. శనివారం టెక్కలి పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఈనెల 30వ తేదీన నిర్వహించనున్న "పోర్టు సందర్శన - బహిరంగ సభ"ను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కోసమే భూసేకరణ:
చంద్రబాబు నాయుడు, కింజరాపు కుటుంబం కలిసి ఈ ప్రాంతంలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసేందుకే అదనపు భూసేకరణకు ప్రయత్నిస్తున్నారని తిలక్ ఆరోపించారు. "జగన్ గారు జిల్లా అభివృద్ధి లక్ష్యంతో పోర్టును మంజూరు చేస్తే, నేడు అచ్చన్నాయుడు, రామ్మోహన్ నాయుడులు పెత్తందారులకు భూములు అప్పగించేందుకు చూస్తున్నారు" అని విమర్శించారు. పోర్టు పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేసే వరకు తమ పోరాటం ఆగదని స్పష్టం చేశారు.
ఉత్తరాంధ్ర నేతల రాక:
ఈనెల 30న జరిగే పోర్టు సందర్శన కార్యక్రమానికి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచి వైఎస్ఆర్సిపి ముఖ్య నేతలంతా హాజరవుతారని తిలక్ వెల్లడించారు. గ్రామాల్లోని ప్రజలందరినీ పెద్ద ఎత్తున సమీకరించి, ఈ బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
కలిసికట్టుగా పని చేద్దాం:
పార్టీ నియోజకవర్గ పరిశీలకులు చల్ల రవికుమార్ మాట్లాడుతూ.. టెక్కలిలో తిలక్ నాయకత్వంలో కార్యకర్తలంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చి పార్టీ బలోపేతానికి, పోర్టు వ్యతిరేక పోరాటానికి సిద్ధం కావాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు హనుమంతు వెంకటేశ్వరరావు, వివిధ అనుబంధ విభాగాల నాయకులు, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు, సర్పంచులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.