Weather Update : ఎండలా? వానలా? గందరగోళంలో వాతావరణం.. తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఐఎండీ హెచ్చరికలివే

Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం గందరగోళంగా మారింది. ఏపీలో వడగాల్పుల హెచ్చరిక, తెలంగాణలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాల కోసం ఎల్లో అలర్ట్ జారీ.

CR Reddy
Published on: 28 March 2026 7:29 AM IST
Weather Update
Weather Update

Weather Update : మార్చి నెల ముగుస్తుండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం అంచనాలకు అందకుండా మారుతోంది. ఒకవైపు భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తుంటే, మరోవైపు అకస్మాత్తుగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పలకరిస్తున్నాయి. అటు తెలంగాణ, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో రాబోయే శనివారం ఎండలు, వడగాల్పులతో పాటు ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

ఎండల మధ్య ఎల్లో అలర్ట్

తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శనివారం నాడు ఎండల తీవ్రత గరిష్టంగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, నిర్మల్ వంటి జిల్లాల్లో మధ్యాహ్నం తర్వాత ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉన్నందున, పాత భవనాలు మరియు విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాల్లో మాత్రం ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదై, వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉంది.

హైదరాబాద్‌లో పరిస్థితి ఏమిటి?

భాగ్యనగరంలో శనివారం ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉండనుంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 37°C నుంచి 39°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఆకాశం మేఘావృతమవుతుంది. గచ్చిబౌలి, కూకట్‌పల్లి, మియాపూర్ వంటి పశ్చిమ హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. గాలి నాణ్యత (AQI) కూడా 120-150 మధ్య ఉండటంతో శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నవారు మాస్కులు ధరించడం మంచిది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వడగాల్పుల భయం

ఏపీలో వాతావరణం మరింత ఆందోళనకరంగా ఉంది. విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎం.డి ప్రఖర్ జైన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రాష్ట్రంలోని దాదాపు 90 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా పార్వతీపురం మన్యం, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్ జిల్లా, పల్నాడు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీల మార్కును దాటవచ్చు. అయితే, మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ద్రోణి ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంటకు 50 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే సూచనలు ఉన్నందున మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకూడదని హెచ్చరించారు.

ప్రజలకు నిపుణుల కీలక సూచనలు

ఎండలు, అకాల వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి:

డీహైడ్రేషన్: దాహం వేయకపోయినా కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ వంటి ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.

పిడుగుల ముప్పు: ఉరుములు మెరుపులు వచ్చే సమయంలో చెట్ల కింద లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకూడదు. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ప్లగ్‌లను తీసివేయాలి.

రైతులకు అలర్ట్: కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న ధాన్యం తడిసిపోకుండా భద్రపరుచుకోవాలి. పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలి.

వడదెబ్బ: మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 4 గంటల మధ్య అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకపోవడమే శ్రేయస్కరం.

CR Reddy

CR Reddy

