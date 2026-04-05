Simhachalam: మట్టి పాత్రల వంటకాలు.. ఆరోగ్యానికి అమృతధారలు
Simhachalam: సింహాచలం గోశాలలో జరిగిన 'శబల - 2026' భోజనాల పండుగలో వి.ఆర్.డి.ఎం.ఐ చైర్మన్ ప్రణం ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు.
Simhachalam: సింహాచలం గోశాలలో ఏప్రిల్ 2026లో జరిగిన శబల భోజనాల పండుగ గో-ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం, సంప్రదాయ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లపై అవగాహన పెంచే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రకృతి వ్యవసాయ ఆహారోత్సవం. ఈ పండుగ రసాయన రహిత ఆహారం, మట్టి పాత్రల వంటకాలు మరియు పురాతన భోజన సంస్కృతిని ప్రోత్సహిస్తుంది.
శబల భోజనాల పండుగ విశిష్టతలు:
నిర్వహణ: ఇది ఏప్రిల్ 1 నుండి 5 వరకు సేవ్ (SAVE) ఫౌండేషన్ మరియు ప్రకృతి వ్యవసాయ సాధకుడు ఎమెరాల్డ్ విజయ రామ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది.
గో-ఆధారిత వ్యవసాయం: గో ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయంతో పండిన పంటలతో వండిన ఆహారాన్ని ప్రజలకు పరిచయం చేయడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలు: పూర్వీకుల పద్ధతిలో మట్టి మరియు ఇత్తడి పాత్రల్లో వండిన వంటకాలు, కులాకర్ బియ్యం, ఆవు నెయ్యి వంటి ఆరోగ్యకరమైన పదార్థాలను ఇక్కడ అందిస్తారు.
పల్లె వాతావరణం: పండుగ ప్రాంగణంలో తాటాకు చాపలు, వరి కంకుల అలంకరణలతో పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబిస్తారు.
గర్భిణులకు ప్రాధాన్యత: ఈ పండుగలో గర్భిణులకు ప్రత్యేకంగా కులాకర్ బియ్యం, ఆవునెయ్యి అందిస్తారు.
రిజిస్ట్రేషన్: ఆహారం వృధా కాకుండా ఉండేందుకు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి చేశారు.
ఈ ఉత్సవం జన్యుమార్పిడి పంటలను నిరోధించి, సాంప్రదాయ ఆహార ప్రాముఖ్యతను చాటిచెబుతుంది, ఈరోజు ఈ వనభోజనాలకి ముఖ్య అతిథిగా వి ఆర్ డి ఎం ఐ చైర్మన్ ప్రణం గారు ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్నారు