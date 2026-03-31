Indrakeeladri: దుర్గమ్మ సొత్తుకే కన్నం: అసలు బంగారానికి బదులు రోల్డ్ గోల్డ్.. దొరికిపోయిన కిలాడీ సిబ్బంది!
Indrakeeladri: బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో కొందరు సిబ్బంది బరితెగించారు. భక్తులు అమ్మవారికి భక్తితో సమర్పించుకున్న కానుకలపై కన్నేశారు. హుండీ లెక్కింపు సమయంలో అత్యంత చాకచక్యంగా బంగారాన్ని దారి మళ్లించేందుకు ప్రయత్నించి అడ్డంగా దొరికిపోయారు.
అసలుకు బదులు రోల్డ్ గోల్డ్:
హుండీ లెక్కింపు ప్రక్రియ జరుగుతుండగా, కొంతమంది సిబ్బంది పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం అసలైన బంగారు వస్తువులను పక్కన పెట్టి, వాటి స్థానంలో రోల్డ్ గోల్డ్ వస్తువులను ఉంచేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, అక్కడే ఉన్న ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులకు సిబ్బంది ప్రవర్తనపై అనుమానం రావడంతో తనిఖీలు చేపట్టారు.
రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డ సిబ్బంది:
ఈ తనిఖీల్లో సిబ్బంది అసలు రంగు బయటపడింది. వారి వద్ద నుంచి సుమారు రూ. 1.25 లక్షల విలువైన బంగారు వస్తువులను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భక్తుల మనోభావాలతో ఆడుకుంటూ, అమ్మవారి సొత్తును కాజేయాలని చూసిన తీరుపై భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
విచారణకు ఆదేశం:
ఈ ఘటనను ఆలయ ఉన్నతాధికారులు తీవ్రంగా పరిగణించారు. బాధ్యులైన సిబ్బందికి తక్షణమే మెమోలు జారీ చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో ఇంకా ఎవరెవరి ప్రమేయం ఉందనే కోణంలో సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించారు. నివేదిక అందిన వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఆలయ భద్రత మరియు లెక్కింపు ప్రక్రియలో మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు.