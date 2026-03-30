ప్రారంభమైన వసంతోత్సవ వేడుకలు.. అంకురార్పణతో క్షేత్రంలో ఆధ్యాత్మిక శోభ!
Penchalakona: నెల్లూరు జిల్లా, రాపూరు మండలం, పెంచలకోన క్షేత్రం లో వెలసివున్న లక్ష్మి నృసింహ స్వామి దేవస్థానం నందు ఈ రోజు నుండి 2వ తేది వరకు జరుగు వసంత ఉత్సవాలలో భాగంగా సాయంత్రం అంకురార్పణ కార్యక్రమం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమం లో భాగంగా విశ్వాక్షేణ ఆరాధన , పుణ్యాహవాచనం, రక్షాబంధనం, అంకరార్పణ హోమం నిర్వహించారు,ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు, వేద పండితనం మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య అత్యంత వైభవముగా జరిగింది, కార్యక్రమం లో భాగంగా 4వ తేది స్వాతి నక్షత్రం సందర్బంగా పెనుశిల లక్ష్మి నృసింహస్వామి బంగారు గరుడ వాహనం పై భక్తులకు దర్శనమిస్తాడని ఆలయ ఈ వో శ్రీనివాసుల రెడ్డి తెలిపారు.
Next Story