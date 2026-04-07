Anakapalli: ఉక్కపోతకు చెక్.. అనకాపల్లిని ముంచెత్తిన భారీ వర్షం
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లాలో అకాల వర్షం. తుమ్మపాల గ్రామంలో భారీగా కురిసిన వడగళ్ల వాన.
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లాలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. ఎండలతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు వరుణ దేవుడు చల్లటి కబురు అందించాడు. జిల్లా వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. అయితే, ఈ వర్షంలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది తుమ్మపాల గ్రామం గురించి.. అక్కడ ఏకంగా భారీ వడగళ్ల వాన కురవడం స్థానికులను తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
ఉదయం వరకు సాధారణంగానే ఉన్న వాతావరణం మధ్యాహ్నం సమయానికి ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఆకాశాన్ని నల్లటి మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి. బలమైన ఈదురుగాలులు వీయడంతో ప్రారంభమైన చిరుజల్లులు.. చూస్తుండగానే కుండపోత వర్షంగా మారింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు మండలాలు, పల్లెల్లో భారీ వర్షం కురవడంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఈ అకాల వర్షంతో ఉక్కపోత, ఎండ తీవ్రత నుంచి ప్రజలకు కాస్త ఉపశమనం లభించింది.
తుమ్మపాలలో వడగళ్ల వాన సందడి. జిల్లా అంతటా సాధారణ వర్షం కురిస్తే, తుమ్మపాల గ్రామంలో మాత్రం ఆకాశం నుంచి మంచు గడ్డలు రాలాయి. గ్రామంలో భారీగా వడగళ్ల వాన కురవడంతో ఒక్కసారిగా వాతావరణం కశ్మీర్ను తలపించింది.