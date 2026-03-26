Bus Accident : ప్రకాశం జిల్లాలో పెను విషాదం.. బస్సు ప్రమాదంలో 10 మంది సజీవదహనం

Bus Accident : ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. మార్కాపురం వద్ద టిప్పర్‌ను బస్సు ఢీకొట్టి మంటలు చెలరేగడంతో 10 మంది సజీవదహనమయ్యారు.

CR Reddy
Updated on: 26 March 2026 9:40 AM IST
Bus Accident : ఏపీలో హృదయవిదారకమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం సమీపంలో జరిగిన భీకర రోడ్డు ప్రమాదం పది మంది ప్రాణాలను బలితీసుకుంది. రాయవరం సమీపంలోని పలకల క్వారీల వద్ద ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. వేగంగా వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఎదురుగా వస్తున్న టిప్పర్‌ను బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో బస్సు పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతి కాగా, పది మంది ప్రయాణికులు బయటకు రాలేక లోపలే సజీవదహనమయ్యారు. మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం నియోజకవర్గంలోని రాయవరం సమీపంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. పలకల క్వారీల ప్రాంతంలో రహదారిపై వెళ్తున్న ఓ టిప్పర్‌ను ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు అత్యంత వేగంగా ఢీకొట్టింది. ఢీకొన్న ధాటికి బస్సులోని డీజిల్ ట్యాంక్ పగిలిపోయి ఉండవచ్చని, అందుకే సెకన్ల వ్యవధిలోనే మంటలు బస్సు మొత్తానికి వ్యాపించాయని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. గాఢ నిద్రలో ఉన్న ప్రయాణికులు అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునేలోపే బస్సు నిప్పుల కొలిమిలా మారిపోయింది.

ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో సుమారు 30 నుంచి 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అందుతోంది. మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో కిటికీల నుంచి దూకి కొందరు ప్రాణాలు కాపాడుకోగా, ఊపిరాడని స్థితిలో మరో 10 మంది లోపలే చిక్కుకుపోయారు. వారు బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించినా తలుపులు జామ్ అవ్వడం లేదా పొగ కారణంగా స్పృహ కోల్పోవడం వల్ల సజీవదహనమయ్యారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే స్థానికులు పరుగున వచ్చి సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించినా, మంటల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ఏమీ చేయలేకపోయారు.

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఫైర్ ఇంజన్ల సహాయంతో మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. బస్సు అస్థిపంజరంలా మారిపోయింది. మృతదేహాలు పూర్తిగా కాలిపోవడంతో గుర్తుపట్టడం కష్టంగా మారింది. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం మార్కాపురం, సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు తరలించారు. క్షతగాత్రులలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ, క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణమని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్న పోలీసులు, బస్సు ఫిట్‌నెస్, ఇతర సాంకేతిక లోపాలపై కూడా విచారణ జరుపుతున్నారు. పండగలు లేదా ప్రత్యేక రోజుల్లో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ మితిమీరిన వేగంతో నడపడం వల్లే ఇలాంటి అనర్థాలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.


మార్కాపురం సమీపంలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు, టిప్పర్ ఢీకొన్న ఘటనలో మరణించిన వారి వివరాలను అధికారులు గుర్తించారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు,ఉదయగిరి ప్రాంతాలకు చెందిన వారు కావడంతో ఆయా గ్రామాల్లో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.

గుర్తించిన మృతుల జాబితా:

ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిలో చిన్న పిల్లలు, యువకులు ఉండటం అత్యంత బాధాకరం.

కంభంపాటి అయ్యన్న (18 ఏళ్లు): పామూరు.

చందేటి సుజాత (45 ఏళ్లు): వింజమూరు, నెల్లూరు జిల్లా.

చందేటి మనోజ్ కుమార్ (18 ఏళ్లు): సుజాత కుమారుడు.

చందేటి మేఘన (19 ఏళ్లు): సుజాత కుమార్తె (ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు మరణించడం హృదయవిదారకం).

వెలుగుడు గురవయ్య (60 ఏళ్లు): చింతపట్ల, కె.కె. మిట్ల మండలం.

కొమరకొండ అబ్రహం (45 ఏళ్లు): చౌడవరం, వెలిగండ్ల మండలం.

ఆర్. ప్రకాష్ (21 ఏళ్లు): చౌడవరం, వెలిగండ్ల మండలం.

పుట్లూరి మహేంద్ర రెడ్డి: చౌడవరం, వెలిగండ్ల మండలం.

అంబాటి సౌజన్య (22 ఏళ్లు): పెద్దరికాట్ల.

టి. సురేంద్ర (25 ఏళ్లు): వింజమూరు.

కోసెనపోగు ప్రకాష్ (17 ఏళ్లు): ఉదయగిరి.

తలపాల చందన (21 ఏళ్లు): వింజమూరు.

తలపాల చందు (6 ఏళ్లు): చందన కుమార్తె.

కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు

బాధితుల కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించేందుకు, అవసరమైన సహాయం చేసేందుకు ప్రభుత్వం మార్కాపురం ఆర్‌డీఓ (RDO) కార్యాలయం, ఒంగోలు కలెక్టరేట్‌లో కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది.

సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్లు:

విష్ణు వర్ధన్: 6304285613

కిషోర్ కుమార్: 9985733999

రాఘవేంద్ర: 7989537285

శశి కుమార్: 9703578434

టోల్ ఫ్రీ నంబర్ (ఒంగోలు కలెక్టరేట్): 1077

ప్రస్తుతం మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం నిర్వహించేందుకు, గాయపడిన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం తరపున ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. బాధితుల బంధువులు పైన పేర్కొన్న నంబర్లకు ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.


Related Stories
