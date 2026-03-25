Gopalapuram: ఇస్తారా? లేక పోరాటం చేయమంటారా? కంపెనీలకు రైతుల అల్టిమేటం!
Gopalapuram: తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురంలో పొగాకు రైతుల ఆందోళన. తక్కువ ధరలకు నిరసనగా కొనుగోళ్ల బహిష్కరణ. గత ఏడాది కంటే ధర తగ్గించడంపై రైతన్నల ఆగ్రహం.
Gopalapuram: తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం నియోజకవర్గంలో పొగాకు రైతులు కొనుగోళ్లను బహిష్కరించడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. పొగాకు కంపెనీలు ఈ సంవత్సరం ప్రకటించిన తక్కువ ప్రారంభ ధరలపై రైతులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత సంవత్సరం ప్రారంభ ధర రూ.290గా ఉండగా, ఈసారి దానిని రూ.265కు తగ్గించడం రైతులను ఆందోళనకు గురిచేసింది. గత 40 సంవత్సరాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదని పలువురు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రైతుల ప్రకారం, ఈ ఏడాది వ్యవసాయ ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఎరువులు, పురుగుమందులు, కార్మికుల కూలీలు, రవాణా ఖర్చులు అన్నీ పెరగడంతో పంట సాగు చేయడం చాలా భారంగా మారింది. ఇలాంటి సమయంలో ధరలను పెంచాల్సింది పోయి తగ్గించడం రైతులకు తీవ్ర అన్యాయం అవుతుందని వారు అంటున్నారు. భూమిని నమ్ముకుని జీవిస్తున్న తమలాంటి రైతులకు ఇది పెద్ద దెబ్బగా మారిందని చెబుతున్నారు.
కనీసం గత సంవత్సరం ప్రారంభ ధర అయిన రూ.290 లేదా రూ.295కైనా కొనుగోళ్లు ప్రారంభించాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సరైన మద్దతు ధర ఇవ్వకపోతే పొగాకు అమ్మేది లేదని ఢంకా బనాయించి చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే జోక్యం చేసుకుని రైతులకు న్యాయం చేయాలని, కంపెనీలపై చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ఈ పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైతే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు.