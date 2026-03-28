Nidadavolu: నిడదవోలు సెయింట్ ఆన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్‌లో యు.కె.జి మరియు 5వ తరగతి విద్యార్థుల గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 28 March 2026 5:06 PM IST
Nidadavolu: నిడదవోలు పట్టణంలో విద్యా రంగంలో విశిష్ట స్థానాన్ని సంపాదించిన సెయింట్ ఆన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ లో ఈరోజు ఎంతో ఆనందోత్సాహాల మధ్య యు.కె.జి మరియు 5వ తరగతి విద్యార్థుల గ్రాడ్యుయేషన్ సెరిమనీ ఘనంగా నిర్వహించబడింది.

“Beyond the Horizon, A New Beginning” అనే ప్రత్యేక థీమ్‌తో జరిగిన ఈ కార్యక్రమం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు మరియు అతిథుల సమక్షంలో అద్భుతంగా సాగింది.

ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు హాజరై సభకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే — డాక్టర్ కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు ఇదే సెయింట్ ఆన్స్ పాఠశాలలో విద్యాభ్యాసం చేసి, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల, కృషితో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగి వైద్య రంగంలో డాక్టర్‌గా గుర్తింపు పొందడం ఈ పాఠశాలకు గర్వకారణంగా మారింది.

తాను చదివిన అదే పాఠశాలలో ముఖ్య అతిథిగా తిరిగి రావడం, విద్యార్థుల మధ్య నిలబడి వారిని ఆశీర్వదించడం ఎంతో భావోద్వేగపూరిత క్షణంగా నిలిచింది. పాఠశాల యాజమాన్యం డాక్టర్ కళ్యాణ చక్రవర్తి గారిని ఘనంగా సత్కరించి అభినందించింది.

తన ప్రసంగంలో డాక్టర్ కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు మాట్లాడుతూ —

“ఈ పాఠశాల నాకు ఇచ్చిన విలువలు, విద్య, క్రమశిక్షణ నా జీవితాన్ని మలిచాయి. చిన్నారులు పెద్ద లక్ష్యాలు పెట్టుకుని కష్టపడితే ఏ రంగంలోనైనా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవచ్చు” అని ప్రేరణాత్మక సందేశం అందించారు. 🎤

అనంతరం చిన్నారులకు గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికెట్లు స్వయంగా తన చేతుల మీదుగా అందజేసి, వారి భవిష్యత్తుకు ఆశీస్సులు తెలిపారు. విద్యార్థులు గ్రాడ్యుయేషన్ దుస్తుల్లో వేదికపైకి వచ్చి సర్టిఫికెట్లు అందుకోవడం తల్లిదండ్రులకు ఆనందభరిత క్షణాలను అందించింది.

పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు మాట్లాడుతూ —

ప్రతి విద్యార్థి జీవితంలో గ్రాడ్యుయేషన్ ఒక కొత్త ప్రారంభానికి సంకేతమని, చిన్నారుల భవిష్యత్తు మరింత వెలుగొందాలని ఆకాంక్షించారు.

సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, విద్యార్థుల ప్రదర్శనలు, ఉపాధ్యాయుల సమన్వయం ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చాయి. మొత్తం మీద సెయింట్ ఆన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్ నిర్వహించిన ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుక విద్యార్థుల జీవితంలో చిరస్మరణీయ ఘట్టంగా నిలిచింది.

NidadavoluDr Kalyan ChakravarthySt Anns High School
