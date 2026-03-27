Home ఆంధ్రప్రదేశ్Nallajerla: స్కూల్స్‌లో రామాయణ ఘట్టాలు.. చిన్నారుల పద్యాలు అమోఘం!

Nallajerla: స్కూల్స్‌లో రామాయణ ఘట్టాలు.. చిన్నారుల పద్యాలు అమోఘం!

Nallajerla: గోపాలపురం నియోజకవర్గంలోని నల్లజర్ల, దూబచర్ల సంఘమిత్ర పాఠశాలల్లో శ్రీరామనవమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 27 March 2026 12:50 PM IST
Nallajerla
X

Nallajerla: తూర్పు గోదావరి జిల్లా గోపాలపురం నియోజకవర్గంలోని నల్లజర్ల, దూబచర్ల ప్రాంతాల్లోని సంఘ మిత్ర పాఠశాలల్లో శ్రీరామనవమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించబడ్డాయి. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ఆవరణ మొత్తం పండుగ వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది. విద్యార్థులు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో అలంకరించి కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా చిన్నారులు పఠించిన పౌరాణిక పద్యాలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. వారి మధుర స్వరంతో వినిపించిన రామాయణ గాథలు అక్కడున్న వారిని భక్తి భావంలో ముంచెత్తాయి.

ఇక సీతారాముల కల్యాణం, లక్ష్మణుడు, హనుమంతుడు వంటి పాత్రల వేషధారణలు ధరించిన విద్యార్థులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. చిన్నారుల నిరాడంబర నటన, భావ వ్యక్తీకరణ అందరినీ అలరించింది. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ప్రతిభను చూసి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థుల్లో సాంప్రదాయాలపై అవగాహన పెంపొందించడమే కాకుండా నైతిక విలువలను కూడా పెంపొందించే ప్రయత్నం జరిగింది.

పాఠశాల చైర్మన్ అంబటి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ శ్రీరాముని జీవితం ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శమని పేర్కొన్నారు. సత్యం, ధర్మం, నిబద్ధత వంటి విలువలను ప్రతి విద్యార్థి తన జీవితంలో ఆచరించాలని సూచించారు. ఇలాంటి పండుగలు మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడటంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపారు. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు మంచి విలువలను అలవర్చుకోవడం ద్వారా సమాజానికి ఉపయోగపడే వ్యక్తులుగా ఎదగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అందరూ కలిసి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవడంతో పాఠశాలలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. ఈ వేడుకలు విద్యార్థుల్లో భక్తి భావాన్ని పెంపొందించడంతో పాటు, వారి వ్యక్తిత్వ వికాసానికి దోహదపడ్డాయి.

SanghamitraSri Rama NavamiNallajerlaDubacherla
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X