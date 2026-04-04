Penukonda: అడవిలో వెలసిన మారుతికి బ్రహ్మరథం.. ఆధ్యాత్మిక కోలాహలం!
Penukonda: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ మండలం ఆడదాకలపల్లి అటవీ ప్రాంతంలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరిసింది.
Penukonda: శ్రీ సత్య సాయి జిల్లాలో ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరిసింది. ప్రకృతి ఒడిలో, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కొలువైన మారుతికి భక్తులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. పెనుకొండ మండలం ఆడదాకలపల్లి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో వెలిసిన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. భజనలు, పూజలు, అన్నదాన కార్యక్రమాలతో భక్తులు ఆధ్యాత్మిక పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు.
శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా పెనుకొండ మండలం ఆడదాకలపల్లి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతం జై శ్రీరామ్.. జై హనుమాన్ నామస్మరణతో మార్మోగింది. అడవిలో స్వయంభువుగా వెలిసినట్లుగా భావించే శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. స్వామివారికి పండ్లతో, పూలమాలలతో ప్రత్యేక అలంకరణలు చేసి, వేద మంత్రోచ్ఛారణల నడుమ అభిషేకాలు, హారతులు సమర్పించారు. ఈ పుణ్య ఘట్టాన్ని తిలకించేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా సోమందేపల్లి గ్రామానికి చెందిన భజన బృందం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక భజన కార్యక్రమం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. రామ భక్తుడైన ఆ హనుమంతుడిని కీర్తిస్తూ వారు చేసిన భజనలు, పాడిన కీర్తనలు భక్తులను భక్తి పారవశ్యానికి గురిచేశాయి. చుట్టూ పచ్చని చెట్లు.. మధ్యలో స్వామివారి నామస్మరణతో ఆ ప్రాంతమంతా ఓ దివ్య క్షేత్రాన్ని తలపించింది.
పూజా కార్యక్రమాల అనంతరం, విచ్చేసిన భక్తులందరికీ నిర్వాహకులు భారీ ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం నుంచే భక్తుల రద్దీ ఉండటంతో, ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా కమిటీ సభ్యులు తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. స్వామివారి దర్శనం అనంతరం భక్తులు తీర్థప్రసాదాలు, అన్నదానం స్వీకరించి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు.