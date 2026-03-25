Gudinarava: రైతులకు శుభవార్త.. గ్రామంలోనే ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం!
Gudinarava: నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి మండలం గుడినరవలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటుకు అధికారులు బుధవారం పరిశీలన చేపట్టారు. స్థానికంగా ఎంపిక చేసిన ప్రదేశాన్ని సందర్శించి సౌకర్యాలపై సమగ్రంగా సమీక్ష నిర్వహించారు. అనంతరం రైతులతో ముఖాముఖి సమావేశం నిర్వహించి పంట కోత దశ, దిగుబడి అంచనాలు, తేమ శాతం, నిల్వ సదుపాయాలపై వివరాలు సేకరించారు.
రైతులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నేరుగా ప్రభుత్వానికి ధాన్యం అమ్ముకునేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తామని అధికారులు హామీ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన కనీస మద్దతు ధరకు (MSP) ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తామని స్పష్టం చేస్తూ, మధ్యవర్తులు మరియు దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దని రైతులకు సూచించారు. కొనుగోలు ప్రక్రియలో పారదర్శకత ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామని, రైతులకు సమయానికి చెల్లింపులు జరిగేలా చూస్తామని తెలిపారు.
అదేవిధంగా ధాన్యం తేమ శాతం ప్రమాణాలు పాటించాలని, శుభ్రంగా ఎండబెట్టిన ధాన్యాన్ని మాత్రమే కేంద్రానికి తీసుకురావాలని రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. అవసరమైన బరువు కొలిచే యంత్రాలు, త్రాగునీరు, గోదాం సదుపాయాలు, రైతులకు విశ్రాంతి ఏర్పాట్లు వంటి అన్ని మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్ రవి, ఎమ్మార్వో రామ్మోహన్, వ్యవసాయ అధికారి విజయభాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.