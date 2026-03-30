Nandyala: ఒక చిన్న ఆలోచన.. ఒక పెద్ద అన్వేషణ!
Nandyala: నంద్యాలకు చెందిన శేక్షావళి అనే యువకుడు ఇంజిన్ ఆయిల్ మరియు కిరోసిన్తో పనిచేసే వినూత్న గ్యాస్ స్టవ్ను తయారు చేశారు.
Nandyala: నేటి వేగవంతమైన జీవితంలో ప్రతి నిమిషం విలువైనదిగా మారింది. ఉద్యోగాలు, కుటుంబ బాధ్యతల మధ్య చిన్న సమస్యలు కూడా పెద్ద సవాళ్లుగా మారుతున్నాయి. అలాంటి ఒక సాధారణ సమస్యను వినూత్న ఆవిష్కరణగా మార్చిన ఘటన నంద్యాల పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది.
నంద్యాలకు చెందిన శేక్షావళి అనే యువకుడు, తన భార్యతో కలిసి ఉద్యోగ జీవితం గడుపుతూ బిజీగా ఉంటాడు. ఒక రోజు ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ అకస్మాత్తుగా అయిపోవడంతో వారికి ఎదురైన ఇబ్బంది, ఒక కొత్త ఆలోచనకు దారితీసింది.
ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు శేక్షావళి నిరుపయోగ ఇంజిన్ ఆయిల్ మరియు కిరోసిన్ను ఉపయోగించి ఒక వినూత్న గ్యాస్ స్టవ్ను రూపొందించాడు. తక్కువ ఖర్చుతో, సులభంగా ఉపయోగించగల ఈ స్టవ్ వినియోగదారుల నుంచి మంచి స్పందనను అందుకుంది.
మొదట సరదాగా సోషల్ మీడియాలో ఈ ఆవిష్కరణను పంచుకున్న ఆయనకు అనూహ్యంగా భారీ స్పందన లభించింది. “మాకు కూడా కావాలి” అంటూ వచ్చిన మెసేజులు ఈ ఆలోచనను చిన్న వ్యాపారంగా మార్చాయి. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 50కి పైగా స్టవ్లు అమ్ముడయ్యాయి. స్వయం ఉపాధికి మార్గం చూపుతున్న ఈ ప్రయత్నం, మరింత విస్తరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
ఈ సందర్భంగా శేక్షావళి మాట్లాడుతూ,
“ఇది చిన్న ఆలోచనతో ప్రారంభమైంది. ప్రజలకు ఉపయోగపడితేనే నాకు నిజమైన సంతోషం,” అని తెలిపారు. ఒక సాధారణ సమస్యకు సాధారణ వ్యక్తి చూపిన అసాధారణ పరిష్కారం… ఇప్పుడు ఎంతోమందికి ప్రయోజనంగా నిలుస్తుంది..