Gudipalli: రంగనాథుని సన్నిధిలో ఎంపీ బీకే పార్థసారథి.. బ్రహ్మోత్సవాల సందడి!
Gudipalli: పెనుకొండ నియోజకవర్గం సోమందేపల్లి మండలం గుడిపల్లి రంగనాథ స్వామి 101వ బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొన్న ఎంపీ బీకే పార్థసారథి.
Gudipalli: శ్రీ సత్య సాయి జిల్లా, పెనుకొండ నియోజకవర్గం సోమందేపల్లి మండలం గుడిపల్లి గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ సజ్జగంట రంగనాథ స్వామి వారి 101వ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు భక్తి శ్రద్ధలతో వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ మహోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమాలకు హిందూపురం పార్లమెంట్ సభ్యులు బి.కే. పార్థసారథి హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకులు వేదమంత్రాల నడుమ పూజలు జరిపి తీర్థప్రసాదాలను అందించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ, ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు సమాజంలో శాంతి, సౌభ్రాతృత్వం పెంపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని అన్నారు. అనంతరం ఆలయ అభివృద్ధి, భక్తులకు సౌకర్యాల కల్పనపై స్థానిక నాయకులతో చర్చించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు, గ్రామ పెద్దలు, భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజల్లో పాల్గొన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా గ్రామంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.